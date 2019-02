¿Roman Reings regresa a WWE?

Roman Reigns se retiró momentaneamente de la WWE debido a la leucemia que padecía desde su juventud volviéndose a presentar cuando tenía el Campeonato Universal de WWE, por aquel malestar dejó vacante su cinturón. A raíz de su de la situación, el luchador se mantuvo con perfil bajo.

En la últimas horas, Vince McMahon, confirmó mediante un tuit que Reigns estará de regreso al cuadrilátero de Raw, este lunes 25, con el fin de poner al tanto sobre su estado de salud.

.@WWERomanReigns (aka Joe Anoa'i) will address the status of his fight with leukemia this Monday on Raw. #fighter #proud #classy pic.twitter.com/kgXD8SHwVc