WWE: Kevin Owens podría pelear con Daniel Bryan en Wrestlemania 35

En los últimos días se corrido el rumor sobre quién sería el retadora al campeonato de WWE que poseé Daniel Bryan en el evento Pay-Per-View WrestleMania 35. Las especulaciones del posible escogido para batallar con el exlíder del positivismo, Bryan caería el nombre de Kevin Owens, quien retornará a los cuadriláteros muy pronto.

Para el periodista Jeremy Botter de Bleacher Report's, Kevin Owens rivalizaría con Daniel Bryan en WrestleMania 35. Sin embargo, en la información no esta del todo claro, pues la lucha podrían varias en su rubro, puesto que quizás Bryan no llegue al ,evento más importante de WWE: WrestleMania 35, como monarca y no habría título en juego.

Como se recuerda, Kevin Owens sufrió una lesión hace unos meses y en las últimas ediciones ha mando mensajes sobre su recuperación y vuelta al ring. Uno de los posibles culpables del daño contra KO tiene nombre de Bobby Lashley.

WrestleMania 35 se celebrará el 7 de abril en el MetLife Stadium en New York. Otra de las luchas llamativas es la de Brock Lesnar con Seth Rollins por el Campeonato Universal y la de Ronda Rousey versus Charlotte Flair por el Campeonato de la categoría femenino de RAW.