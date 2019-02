¿SE VIENE EL SIF DE MESSI? Predicción del 'Equipo de la Semana 24' en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual de todos los miércoles, a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana), sale una nueva entrega en el 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Cientos de 'gamers' empiezan a lanzar diferentes nombres y alucinar con los jugadores que podrían tener su carta IF (In Form).

En un par de horas se conocerá el 'Equipo de la Semana 24' y uno de los jugadores que genera mucha expectativa entre los 'gamers' es Lionel Messi, autor de un 'hat-trick' y una asistencia en el triunfo 4-2 del Barcelona sobre el Sevilla por LaLiga.

Cabe resaltar que 'La Pulga' tendría su segunda carta IF, pues antes ya figuró en el 'Team of the Week 14'. Su nueva media sería de 97. De otro lado, Mkhitaryan también es casi "fijo" por su gran actuación ante el Southampton (gol y asistencia) por la liga inglesa.

Es preciso mencionar que estas predicciones fueron publicadas, como es de costumbre, por la cuenta FIFAnáticos en Twitter. Acá te dejamos la lista completa de los jugadores que podrían salir.

EL DATO:

Lionel Messi tiene una media de 94 en su carta normal (gold rare).