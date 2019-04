Jordan Pickford, portero de selección inglesa, protagonizó pelea en un bar [VIDEO]

El Everton vive una temporada de altibajos en la Premier League y si bien hoy debería destacarse su racha de dos triunfos consecutivos, un hecho extrafutbolístico acaba de desviar toda la atención en Inglaterra.

¿Qué sucedió? Jordan Pickford, arquero del club y titular en la selección inglesa, se fue a un bar en su día libre sin esperar todo el desenlace que sucedería a partir de su interacción con algunos hinchas.

En unos vídeos difundidos por 'The Sun', se puede ver al arquero de 25 años tomándose fotos con unos hinchas mientras uno se burla de él diciéndole "dedos de mantequilla". Ante esta situación, Pickford le hizo un "fuck you" al hincha y el hecho no pasó a mayores.

Ahora bien, en el otro vídeo se le puede ver al futbolista inglés protagonizando una trifulca con varias personas y teniendo que ser detenido por dos miembros de seguridad que lo alejaron del lugar de los hechos.

Hasta ahora se desconoce el motivo que originó la pelea y además la identidad de los otros involucrados. 'The Sun' se comunicó con el representante de Jordan Pickford, que no contestó las llamadas, y desde Everton les informaron que están estudiando las imágenes para tomar una decisión sobre el deportista.

"El club ha sido informado de un presunto incidente que involucra a uno de nuestros jugadores y estamos investigando el asunto", fue la respuesta del Everton ante la protesta de sus hinchas por el accionar de Pickford.

EL DATO:

Everton es noveno de la Premier League con 43 puntos y el próximo domingo enfrentará al Arsenal en Goodison Park.