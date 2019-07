Gol Perú: Lorena Álvarez se refirió a lo ocurrido con Alexandra de Solar [FOTO]

Hace uno días Alexandra del Solar, conductora de Gol Noticias expresó su molestia en plena emisión del programa, luego de sentirse apartada durante una entrevista que se le estaba realizando al técnico de la selección nacional, Ricardo Gareca.

La comunicadora acusó de machismo a la acción de sus compañeros por haberla ignorado durante la conversación con Gareca “Me obviaron, yo pintada estoy acá. ¿Y yo bien gracias, me obviaron? Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total” expresó muy fastidiada Del Solar.

Las diversas reacciones no tardaron en llegar y una de sus colegas que dio su opinión al respecto, fue la periodista de Latina, Lorena Alvarez: “Las mujeres “estallamos”? Yo diría que Alexandra se hizo respetar” publicó en su cuenta de twitter.

A la opinión de Álvarez fue compartida por mucho de sus seguidores, que consideran que efectivamente se trató de un caso de machismo hacia Alejandra del Solar.

Hasta el momento Gol Perú ni algunos de los involucrados se ha manifestado al respecto para aclarar lo ocurrido en dicha trasmisión, por lo que las especulaciones sigan sueltas en el aire.