Vania Bludau incendia Instagram con infartante publicación

Con tan solo 29 años, la sensual modelo peruana Vania Bludau se ha convertido en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. Y es que con 2.7 millones de seguidores en Instagram, la sexy joven deslumbra a los mismos con sus candentes fotos a diario.

Además, cabe resaltar que Vania, gracias a las fotos que publica, ha sido premiada como una de las modelos más influyentes a través de las redes sociales en el año 2018.

Sin embargo, durante estos años ha sido vinculada con jugadores de la Selección Peruana, entre ellos está Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas.

No obstante, la extravagante modelo ha explotado las redes sociales por una publicación que ha sido muy comentado en horas de la tarde. "Less Monday, more summer!!" , es la frase que acompaña con despampanante fotografía.

¿Vania Bludau estuvo con Paolo Guerrero?

"Creo que (Paolo Guerrero) estaba con Thaísa Leal y él estaba en Perú. Me acuerdo que el año pasado vine como en esta época en octubre para hacer la presentación de una película y me escribe Paolo. Me dice 'puedes venir mañana'. Me escribió al WhatsApp, esta vez fue más explícito que quería que venga. Le decía que estaba loco, recuerdo la palabra que me dijo: 'eres una chola terca'", dijo la modelo para el Valor de La Verdad.

¿Vania Bludau tuvo un affaire con Juan Manuel Vargas?

La controvertida modelo manifestó que se vio con Juan Manuel Vargas en un lujoso hotel. La bailarina que radica en los Estados Unidos enfatizó que el 'Loco' Vargas reservó una suite para todos sus amigos y en ella estaba acompañada de Daniela Cilloniz.

Tras esto, Vania Bludau se comunicó mediante enlace telefónico con el programa de espectáculos 'Vágalme' y volvió a ser consultada sobre el tema. La modelo tuvo una curiosa respuesta. "Ya dije que ‘no’ (...) ¿Haz visto lo que dijo Thalía? Si no me acuerdo, no pasó", expresó Vania Bludau.