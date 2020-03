Nicolás Lúcar presenta síntomas de coronavirus tras llegar desde España

Nicolás Lúcar viene siendo tendencia en las redes sociales luego de que en su programa radial tuviera complicaciones de salud justo cuando entrevistaba a Victor Zamora, médico y docente de la Universidad Cayetano Heredia; a Abel Salinas, exministro de Salud; y a la doctora Liliana Ma Cárdenas, directora de Telesalud. Todo esto sucedió cuando retornó al país después de haber visitado España.

Las alarmas se prendieron cuando aquellos entes de salud recomendaron al periodista Lucar realizarse un examen para descartara la enfermedad del Coronavirus, ya que aquel personaje presentaba molestias en ardor en la garganta y no poder respirar con normalidad.

Minutos más tarde el conductor tuvo que abandonar el espacio y dirigirse a su domicilio no sin antes de asegurar que debía de cumplir con los protocolos de salud. "Hay que actuar con responsabilidad creo que es lo que me toca. Yo he llegado el día de ayer de Madrid, que es una ciudad que ha sido declarada en emergencia (…) por el coronavirus (…) Es decir he estado expuesto", señaló.

¿Hubo irresponsabilidad por parte de Nicolás Lúcar?

En redes sociales hay mucho cuestionamiento por el accionar del comunicador, ya que en una primera instancia, aseguró que cuando pasó por los controles del aeropuerto internacional Jorge Chavez no tuvo problemas.

Asimismo, informó mediante su cuenta oficial de Twitter lo siguiente:

"Esta mañana tuve que dejar mi programa en @exitosape pues llegue ayer de España y tengo síntomas que me convierten en un potencial afectado por coronavirus. En este momento estoy en cuarentena en mi casa a la espera de los representantes del @minsa", acotó.

Esta mañana tuve que dejar mi programa en @exitosape pues llegue ayer de España y tengo síntomas que me convierten en un potencial afectado por coronavirus En este momento estoy en cuarentena en mi casa a la espera de los representantes del @minsa — Nicolas Lucar (@NicolasLucar) March 11, 2020

Precauciones para evitar contagiarse de Coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al tocer o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

Coronavirus

Como ya se sabe, una gran cantidad de partidos de fútbol, mayormente en Italia, se han visto afectados por esta pandemia. Cinco encuentros de la fecha 26 de la Serie A han sido postergados, mientras que la Liga Suiza, ha suspendido sus acciones hasta próximo aviso. Además, la Eurocopa corre el riesgo de suspenderse y ni que decir de los Juegos Olímpicos de Tokio, ciudad ubicada en Japón, que a su vez está ubicado en el continente con más infectados.

OMS confirma que coronavirus es una pandemia mundial

OMS anunció oficialmente que el COVID-19 es una pandemia mundial. Esto alarmó a todos los internautas de todo el mundo.