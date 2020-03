George Forsyth sobre militar separado: "El Perú no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad"

El coronavirus no es el único problema. Tras revelarse que el Capitán del Ejército, Christian Cueva, fue separado por haber cacheteado a un joven que desobedeció el toque de queda. George Forsyth no dudó en expresar su amargura, pues le pareció totalmente incomprensible que hace pocos días se haya lamentado la pérdida de Ronald Mamani, militar atropellado, y que ahora por un simple acto en el que se trata de imponer respeto, este sea sancionado.

El día de hoy se hizo viral en redes sociales el video en donde el Capitán del Ejército, le propinaba una serie de bofetadas a un ciudadano que no respetó las leyes y se puso faltoso. Este acto derivó en la separación del militar.

Por otra parte, hace unos días en Puno, Ronald Mamani Ajajahui falleció tras ser atropellado por Jimmy Tapia Condori, ciudadano que no quiso respetar las leyes y al huir acabó con la vida del militar.

Estos dos hechos provocaron que el Alcalde de La Victoria, George Forsyth, estallara de furia en una publicación en Twitter. “Seguimos llorando por Ronald y hoy dan de baja a un hermano. Sé que como oficial de reserva, me voy a ganar problemas en mi institución, pero voy a decir lo que otros no pueden”, señaló el ex Alianza lima y dejó un enlace que lleva a otra red social.

Seguimos llorando por Ronald y hoy dan de baja a un hermano. Se que como oficial de reserva me voy a ganar problemas en mi institucion, pero voy a decir lo que otros no pueden. Hoy tenemos que darle de baja a un… https://t.co/YP3Zp2yBJD — George Forsyth (@George_Forsyth) March 23, 2020

En su cuenta de Instagram, el mensaje continua. "Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la opinión pública, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza. ¡El Perú no va a salir adelante, a no ser que se respete a la autoridad! ¡Policía del Perú, Ejército del Perú, tienen mi apoyo total!”, agregó Forsyth.

Sin duda alguna, la separación de Christian Cueva, ha causado una gran indignación en redes sociales, pues según la mayoría de cibernautas, este hizo bien al cachetear al ciudadano que no respetaba las leyes. Sin embargo, por otro lado hay quienes señalan abuso de autoridad.