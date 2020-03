Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra anuncia que casos se elevaron a 480

El presidente Martín Vizcarra anunció durante el décimo día de aislamiento obligatorio que hasta el momento se registran 480 casos de coronavirus en el Perú. De los cuales 38 están hospitalizados, 18 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 12 con ventilación mecánica.

El resultado se consiguió tras procesar 8 040 pruebas moleculares, de los cuales 7 560 salieron negativos. El mandatario señaló que la tasa de casos positivos es del 6% y está dentro del margen de lo que ha visto en el largo de la evolución de la pandemia.

Asimismo, Martín Vizcarra hace un llamado de atención a las regiones La Libertad y Piura, pues tienen gran cantidad de personas detenidas por infringir el aislamiento obligatorio.

El jefe de Estado mencionó que la incidencia delictiva en la última semana se redujo en un 84 %. Sin embargo, las llamadas de denuncia por violencia contra la mujer continúa.

Por otra parte, el Ministerio de Salud anunció hoy mediante un comunicado que se registran dos fallecimiento más por infección con COVID-19. Una de ellos es un mexicano de 76 años que dejó de existir en el Hospital Antonio Lorena del Cusco a las 08:00 horas el día de ayer.

Otro es un hombre de 94 años de edad con diabetes que fue internado en el Hospital Eduardo Rebagliati presentando insuficiencia renal y bronquitis crónica. Falleció el 24 de marzo a las 17:30 p.m.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

Casos confirmados: 480

Casos descartados: 7560

Lima: 369

Piura: 19

Loreto: 18

Lambayeque: 12

Junín: 11

Arequipa: 10

Callao: 10

Cusco: 10

La Libertad: 6

Áncash: 5

Tumbes: 3

Huánuco: 2

Ica: 2

Madre de Dios: 1

San Martín: 1

Cajamarca: 1

Muertes de peruanos confirmadas por coronavirus

El Ministerio de Salud reporta 8 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 8 Perú y 1 España. También se reportó la muerte de un ciudadano mexicano en el Perú.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura.

7. Martes 24 de marzo: hombre de 38 años de edad (Hospital Eduardo Rebagliati) falleció en Lima. Regresó con síntomas de COVID-19 desde Canadá.

8. Martes 24 de marzo: mujer de 66 años (hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta) falleció en La Libertad. Había regresado desde España.

9. Miércoles 25 de marzo: hombre de 94 años (hospital Edgardo Rebagliati).

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.