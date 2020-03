Emilia Clarke ofrece una cena virtual a quienes aporte en un fondo para combatir el coronavirus

Emilia Clarke también aportará su "granito" de arena para luchar contra el nuevo coronavirus. La carismática actriz se refirió utilizó sus redes sociales para cómo ayudará y pidió la participación de sus seguidores con un video.

La estrella británica, reconocida por su papel de Daenerys Targaryen en Game Of Thrones, subastará una cena virtual en la que participará ella y 12 ganadores. Para participar de esta dinámica deberás hacer una contribución económica en un fondo que abrió la propia Clarke.

"¿Cómo te sentirías de cenar conmigo virtualmente? Cuando dones, 12 personas afortunadas se unirán a mí virtualmente y organizaremos una cena en el armario juntos. Lo cocinaremos y luego lo comeremos juntos", dijo la 'Madre de Dragones' a través de su Instagram.

El objetivo de la 'Khalessi' es alcanzar la suma de 250 mil libras esterlinas (309 mil dólares), monto que será destinado para pacientes que sufrieron derrames cerebrales o daños colaterales en el cerebro. La intención es liberar camas para que estas sean ocupadas por personas infectadas por el COVID-19.

"El 100% de su generosidad financiará el apoyo de una clínica de rehabilitación virtual en las próximas semanas", escribió en el pie de la foto. "Una tarea muy grande y una gran demanda, pero todos ustedes son grandes almas, ¡así que sé que querrán ayudarme a ayudarlos", agregó.

Esta campaña forma parte de la iniciativa Same of You, un fondo que ayuda que es financiado por la propia Emilia Clarke.