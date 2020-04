Martín Vizcarra critica a las AFP y anuncia posible reforma

El presidente Martín Vizcarra ofreció una conferencia de prensa en el día 17 de aislamiento obligatorio por coronavirus. En esta oportunidad, el mandatario criticó el accionar de las AFP durante el estado de emergencia.

"Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros como la mayoría de la población rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFP. Hagámosla", señaló.

El mandatario recalcó que cuando la crisis culmine se revisarán las AFP. "No beneficiamos a los grupos de poder. Estamos a favor de la población", agregó el jefe de Estado.

Asimismo, el Ejecutivo publicó esta mañana el tan ansiado decreto de urgencia en donde oficializa el retiro de los fondos de las AFP para ciudadanos vulnerables, en el tránsito que se vive por el Estado de Emergencia.

Tal como se menciona en el decreto, se podrá retirar un monto máximo de S/2,000, solo si al 31 de marzo del presente año, no han aportado a su Cuenta Individual de Capitalización.

“Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que cumplan con el requisito antes señalado, pueden presentar su solicitud, ante su AFP, de manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP”, señala la norma.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.