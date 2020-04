Ciudad china de Shenzhen prohíbe venta y consumo de la carne de perros y gatos

Diferentes países del mundo se encuentran atravesando una dura crisis por el coronavirus, que se originó en China. Aunque no se sabe si el virus se originó realmente de un animal, muchas personas han desarrollado cierto rechazo por el murciélago.

La preocupación de los ciudadanos chinos aumentó cuando se enteraron que en su país siguen ofreciendo al mamífero volador y los crían en condiciones paupérrimas. Por eso, el diario inglés “Daily Mail” visitó uno de los mercados donde se realizan dichas ventas.

“Perros y gatos aterrorizados, hacinados en jaulas oxidadas. Murciélagos y escorpiones puestos a la venta como medicina tradicional. Conejos y patos sacrificados y desollados uno al lado del otro en un suelo de piedra cubierto de sangre, suciedad y restos de animales”, expresó un preocupado periodista del diario británico.

Ante las diversas críticas por los asiáticos, la ciudad china Shenzhen aprobó una ley que prohíbe el consumo y venta de la carne de perros y gatos, además de otras formas de vida silvestre más exótica. Así lo confirmó la página Alert News 24 por Twitter. De la misma manera, lo afirmó el medio The Associated Press (AP)

China's southern technology powerhouse of Shenzhen issues the most sweeping ban yet on the breeding and consumption of wild animals in an effort to prevent a future outbreak such as the global coronavirus pandemic. https://t.co/13vBbfBMHV