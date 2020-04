Falleció por coronavirus actriz que dio vida a entrañable personaje de Spider-Man

El coronavirus sigue cobrando vidas en diferentes partes del mundo. En esta oportunidad, el feroz virus que ya es considerado, además, como una pandemia mundial, apagó la voz de un personaje emblema de Spider-Man, en su versión animada. El COVID-19 se llevó a Julie Bennett.

La actriz que tenía 88 años falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, Estados Unidos, esto a raíz de complicaciones con su salud luego de que le diagnosticaran con coronavirus.

Precisamente fue su agente, Mark Scroggs quien dio a conocer la lamentable noticia, además brindó detalles del lamentable hecho: Julie había sido contagiada y posteriormente falleció el 31 de marzo pasado.

Es importante precisar que la actriz de doblaje dio vida a “Cindy Bear”, personaje que pertenecía a la serie animada de Hanna Barbera: The New Yogi Bear Show, por más de treinta años. Además de ello, Bennett participó en Spider-Man en su versión animada dándole vida a la ‘Tía Mary’.

Entre las producciones en las que también estuvo presente, se encuentran Magoo, Garfield and Friends, The Donna Reed Show, The Bugs Bunny and Twetty Show, Dragnet, Dinky Dog, entre otras que también formaron parte de su exitosa carrera como actriz de doblaje.