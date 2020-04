Hermanas son intervenidas en estado de ebriedad y se burlan de militares durante interrogatorio

La disposición del Gobierno era que este domingo 5 de abril ningún ciudadano podía salir a la calle. No obstante, agentes del orden, en cojunto con miembros de las Fuerzas Armadas, detuvieron a dos mujeres que no acataron dicha medida.

Según el reporte de Latina, las féminas fueron identificadas como Mariela Pisco Pinedo y Loyla Pisco Pinedo. Ambas fueron ubicadas mientras caminaban por la vía rápida de la Panamericana Norte en horas de la noche.

"No hagas que te graben. Te están grabando, imbécil. En los memes vas a salir", advirtió una de las detenidas a su hermana, mientras esta última indicaba tener 20 años y una hija de 6 que la esperaba en casa. Su lenguaje pausado y accidentado evidenciaba su estado de ebriedad.

Hermanas indicaron estar aburridas por cuarentena de coronavirus

Tras la pregunta de uno de los agentes de la Policía Nacional, de haber estado caminando por la Panamericana Norte, una de las detenidas indicó que se sentían aburridas y que por ello habían bebido.

"Yo no hecho nada. Yo he estado caminando normal. (En estado de ebriedad y por la Panamericana Norte), sí. Fue porque a mi hermana le han sacado la vuelta. No tengo nombre y no me agarres así porque me está doliendo la mano", fue la particular respuesta.

"Estaba yendo al Rímac para recoger a mi hija. Y él me dejó pasar (señalando a un miembro de la FF.AA.)", refirió la otra mujer. Ambas fueron dirigidas a la Comisaría de Puente Piedra en donde serían denunciadas por desobeceder la norma de la cuarentena así como resistencia a la autoridad.