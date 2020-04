Aron Espinoza es el sexto parlamentario en dar positivo al COVID-19 en el Congreso

Coronavirus en el Perú. Un nuevo parlamentario anunció que dio positivo a la prueba del COVID-19. Aron Espinoza Velarde, congresista de la bancada de Podemos Perú, confirmó que se sometió a la prueba del hisopado, misma que dio positivo.

El político es el sexto del Congreso de la República que confirma su contagio de COVID-19. Espinoza comentó en una entrevista para Exitosa, que se realizó tres pruebas rápidas, mismas que arrojaron negativo, sin embargo, al someterse a la prueba del hisopado, el resultado cambió y se confirmó que es portador de la enfermedad.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas estoy con una garraspera, me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, dijo en comunicación con Exitosa.

Es importante señalar, que el 6 de este mes, el congresista posteó en su cuenta de Facebook el momento en donde se sometía a la prueba rápida del coronavirus: "Como medida de prevención #Hoy me realicé la prueba rápida de descarte del COVID-19 (Coronavirus) y el resultado fue NEGATIVO; era importante realizarme está prueba debido al trabajo continuo que vengo realizando en diferentes distritos de Lima y tengo contacto con vecinos, por ello debo ser responsable".

En otra publicación, el parlamentario compartió su segunda prueba: "Estimados amigos y amigas acabo de realizarme por segunda vez la prueba rápida y mi resultado fue negativo Para Covid-19, ahora a respetar las indicaciones de los profesionales de Salud. Pero igualmente me realizare la prueba molecular para mayor tranquilidad".

Finalmente, los otros congresistas infectados con COVID-19 son Leslye Castillo, Fernando Meléndez, Felipe Castillo, Robinson Gupioc y Carlos Almerí.