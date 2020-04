Facebook Viral: El curioso reclamo de camionero español por cobro de impuestos

España es uno de los países más golpeados a raíz del coronavirus. La nación europea ocupa el segundo lugar en el mundo respecto al número de personas infectadas: más de 172 mil se han reportado con el covid-19 (con un aumento de casi 2 mil 500 casos este martes 14 de abril).

El suplicio no solo alcanza a las personas enfermas sino también para aquellas que no pueden trabajar y agotan hasta el último centavo para poder comprar lo necesario. Uno de ellos es Toño Corcoles Vazquez, un camionero español.

Corcoles decidió publicar un video a través de las redes sociales y este terminó viralizándose. El ciudadado español criticó a su gobierno por seguir cobrando impuesto durante la cuarentena del coronavirus: expresó que se encuentra asfixiado económicamente.

“¿Cómo teneís los cojones en el gobierno de seguir cobrando impuestos, ostia? Me cago en la madre que los parió. Que sois unos cabrones, unos hijos de #%"$A", expresó con gran indignación.

“El mes pasado, dos seguros de autónomos, de mi hermano y mío, 600 pavos (euros). Ahora los impuestos, otros 1000. ¿Pero de dónde coño voy a sacar el dinero si no estoy trabajando?”, se preguntó el chofer delante de la cámara.

Pide ayuda al gobierno español

Corcoles explica que no puede trabajar debido a la cuarentena obligatoria y es por ello que escasea el dinero. He allí su rabia para saldar las cuentas. “¿Con qué coño doy de comer yo a mi familia este mes y medio? Que no tenemos un duro (euro)”, mencionó.

Asimismo, indicó que ya solicitó ayuda al gobierno español, pero que recién podrá cobrarla en dos meses. Este viral ha generado que varios ciudadanos de ese país cuestionen las medidas adoptadas por el gobierno, quienes les pide hacer un esfuerzo por la cuarentena del coronavirus, pero a su vez sienten que no es recíproco.

“Dietas y desplazamiento. Si estáis haciéndolo desde casa y Dios sabe si estáis haciendo algo. El Congreso de los diputados, cerrado. Pero vosotros, bien que cobrais. Somos un país de %"#%$ por culpa vuestra, coño”, concluyó.