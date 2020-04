Martín Vizcarra critica a limeños y felicita a piuranos por cumplir medidas de distanciamiento

El presidente Martín Vizcarra anunció que solo una persona por familia ingresaría a los mercados para comprar los alimentos y que ellos deberían respetar el distanciamiento social como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

El mandatario mostró hoy en conferencia de prensa fotografías de los centros de abastecimientos en Lima donde las personas estaban juntas y formando grandes conglomeraciones. Ante ello, criticó esas malas prácticas.

Por otra parte, enseñó fotos de los mercados en Piura y felicitó a los ciudadanos de esa región por cumplir con las medidas. “Un comercio es exitoso y cuida a sus clientes. Ese es el valor más importante”, señaló.

En el mismo sentido, Martín Vizcarra mencionó la importancia del lavado de manos y el uso de la mascarilla en los mercados. “Que todos los mercados tengan módulos para el lavado de manos para llegar a comprar sin riesgos de contagiarnos”, agregó.

El jefe de Estado dio detalles sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país. Hasta el momento, se confirmó que 14 420 personas fueron infectados por coronavirus y 348 fallecieron a causa de esta enfermedad.

Además, mencionó que se postergarían el inicio de clases presenciales que se tenía previsto ser la primera semana de mayo, pero ahora no hay una fecha concreta. El presidente declaró que esta medida se decidió para salvaguardar la salud de los estudiantes.

También, se autorizó al Ministerio de Educación la compra de 719.000 tablets con Internet para los alumnos del ámbito rural, y 123.780 para el área urbana. Estos dispositivos móviles tendrán internet móvil.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.