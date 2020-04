Vicedecano del Colegio Médico recomienda extender la cuarentena hasta el 10 de mayo

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, manifestó que la cuarentena que ha decretado el gobierno de Martín Vizcarra para la lucha contra el coronavirus ha funcionado parcialmente, motivo por el que sugiere que se extienda unas semanas más.

"Nosotros estamos entrando a la mitad de la curva con crecimiento sostenido y miren lo que pasa, en todo el Perú crecen en todo lugar los infectados, faltan cámaras y ese panorama se puede empeorar si bajamos la guardia", señaló en conversaciones con un medio local.

Con la finalidad de evitar una segunda ola de brote de COVID-19 en Perú, Ciro Maguiña advierte no bajar la guardia. "La cuarentena ha funcionado, pero si no hacemos la contención con los médicos, con las pruebas y se baja la guardia, en unos días más se puede generar una segunda ola que el sistema (salud) no va a resistir", comentó.

Ciro Maguiña detalló que el Colegio Médico del Perú no se opone a un posible levantamiento de la cuarentena siempre y cuando se demuestre que la curva del coronavirus "comience a bajar"; sin embargo, aseguró que por el momento la "tendencia es preocupante".

Sobre su opinión respecto a la fecha en que debería concluir el estado de emergencia, Maguiña cree que la cuarentena debería extenderse hasta el 10 de mayo y posteriormente se tendría que aplicar una reactivación gradual de las actividades.

"El tema económico está en juego, no hay que negarlo, pero la economía se puede recuperar, la vida humana no se recupera", señaló.

Recordemos que en conferencia de prensa, Víctor Zamora, ministro de Salud, aseguró que desde el 27 de abril, el Perú afrontará otra especie de cuarentena, motivo por el que el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando qué actividades productivas podrán reanudarse.