Estudiante olvidó apagar su micrófono e insultó a profesora en clase virtual [VIDEO]

La propagación del coronavirus obligó a que diversos gobiernos tomen cartas en el asunto y busquen soluciones ante la pandemia. Una de ellas es ver la manera de que los estudiantes no pierdan el año escolar. Eso también aplica para universidades e institutos.

En Facebook, se ha vuelto viral un video donde se aprecia a un grupo de jóvenes intercambiando opiniones sobre la clase que venía dictando la docente y una de ellas se olvidó apagar su micrófono y se mandó con todo. La profesora no se quedó callada.

En Facebook, hace unos días, se volvió viral un video donde se apreciaba a un estudiante quedándose dormido- y bien acomodado como si estuviera en su cama- en plena clase virtual, causando la indignación del profesor. En Ecuador ocurrió un hecho igual de bochornoso.

Una profesora estaba dictando de lo más normal su clase- como se ve en el video- cuando de pronto una alumna empieza a hablar en voz alta y le dijo "estúpida" a la docente. Luego de unos segundos reaccionó al ver que su micrófono estaba prendido.

La respuesta de la profesora no se hizo tardar y le dijo que si no estaba de acuerdo podía hacer llegar su incomodidad al área estudiantil. "Si tú estás descontenta, escríbele no más al área de atención estudiantil y dile el porqué tu descontento. Yo, espero nunca haberlos tratado mal ni insultado. Así que espero el mismo respeto”, fueron sus palabras.