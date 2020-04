Batman retrasa su estreno por el coronavirus. Revisa el nuevo calendario del Universo DC

El cine no es ajeno al coronavirus, ya que diferentes producciones han debido postergar sus estrenos y otras películas no han podido culminar sus grabaciones a causa de la pandemia.

Por ejemplo, Warner Bros acaba de anunciar modificaciones en el calendario de estrenos de Universo Extendido de DC. Hasta tres películas serán proyectadas con varios meses de retraso de acuerdo al cronograma inicial.

The Batman iba a proyectarse en junio del 2021, pero la cinta que tendrá como protoganista a Robert Pattinson como el nuevo 'hombre murciélago', recién verá la luz en octubre de ese año.

Por su parte, The Flash solo se retrasará un mes y llegará a la salas el 3 de junio del próximo año. Finalmente, la secuela de Shazam pasará de abril del 2022 al 4 de noviembre de dicho año.

Recordemos que semanas atrás DC había cambiado la fecha de estreno de Wonder Woman 84, pasándolo del 5 de junio al 14 de agosto de 2020. Sin embargo, se cree que la película de la 'Guerrera de las Amazonas' será reprogramada por segunda vez.

CALENDARIO DE LOS ESTRENOS DEL UNIVERSO EXTENDIDO DE DC



Wonder Woman 84 | 14 de agosto de 2020

The Suicide Squad | 6 de agosto del 2021

The Batman | 1 de octubre del 2021

Black Adam | 22 de diciembre del 2021

The Flash | 3 de junio del 2022

Shazam 2 | 4 de noviembre del 2022

Aquaman 2 | 16 de diciembre del 2022

EL DATO

La última película estrenada del Universo DC fue Birds of Prey, que vio la luz en febrero de este año.