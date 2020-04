Nicola Porcella lanza curioso reto en redes sociales: "¿Donde está Nicola?"

Nicola Porcella es un activo usuario de Instagram y no solo acostumbra compartir imágenes de sus rutinas ejercicio diaria, sino también de su faceta como futbolista. Precisamente, en medio del confinamiento que viene afrontando, el chico reality se animó a compartir una fotografía suya de cuando le pegaba al balón.

Junto a la fotografía en la que aparece un equipo de fútbol amateur, el ex 'guerrero' se animó a lanzar un reto a sus miles de seguidores: ubicarlo dentro del once aprovechando que antes traía un 'look' bastante diferente al de ahora.

"Reto: Donde esta Nicola ?", escribió su Instagram, a lo que muchos de sus seguidores no dudaron en responder adivinando. Incluso uno de ellos le recordó que en aquella oportunidad tenía apenas 15 años y traía otro estilo de peinado.

Cabe destacar que Nicola Porcella tuvo un fugaz paso por el fútbol profesional llegando incluso a defender al Sport Boys hace algunos años, no obstante, no obtuvo el éxito que deseaba encontrando posteriormente en los realitys de competencia un espacio.

Como se recuerda Porcella dejó hace poco el reality Esto Es Guerra para conducir un espacio televisivo en Latina y también incursiona en la actuación, aunque no olvida sus inicios como futbolista.