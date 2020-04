Coronavirus: La bandera del Perú se luce increíble en los Alpes suizos

El coronavirus es una batalla que solo se ganará si todos estamos juntos. Cosa que sabe muy bien Suiza, por lo que en manera de apoyo a todas las naciones que sufren de esta pandemia, se decidió iluminar en una de las montañas de los Alpes suizos las distintas banderas de varios países.

La elegida fue Matterhorn, una de las montañas más conocidas de los Alpes de Suiza. Lugar en el cual el artista Gerry Hofstetter, suizo de 58 años, ilumina y retrata cada noche las banderas de cierta cantidad de países.

Esta vez, a 4,478 metros de altura sobre el nivel del mar, fue el turno de la bandera del Perú, la cual se vio reflejada por unos minutos y estuvo acompañada de la frase ‘#SatayAtHome’ (Quédate En Casa).

En el Twitter de’ Zermatt-Matterhorn’, página dedicada a promover el turismo de la zona, se puede observar la imagen de la bandera del Perú en los Alpes Suizos y viene acompañado de un emotivo texto.

“Perú, un país con montañas como Suiza, también sufre por el coronavirus. El gobierno peruano ha ayudado activamente con la repatriación a numerosos ciudadanos suizos. Gracias”, se lee en la publicación.

Peru, a country with mountains like Switzerland, also suffers from the coronavirus. The Peruvian government has actively assisted in the repatriation of numerous Swiss nationals. Thank you! #Hope #Zermatt #Matterhorn https://t.co/qFjiKuZNsE pic.twitter.com/BsqQR124md