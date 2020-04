Coronavirus en Colombia, últimas noticias: 6,207 contagios y 278 muertos - HOY, miércoles 29 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO | Sigue las últimas noticias sobre el brote del COVID-19 en tierras colombianas con el minuto a minuto de HOY miércoles 29 de abril. Entérate de todos los casis de contagios y muertes a través de Libero.pe.

- 9:15 p.m. Se reporta que el 15% de los presos de la cárcel de Villavicencio han contraído la enfermedad.

- 8:30 p.m. Se reveló que los casos entre la cárcel de Villavicencio, La Picota de Bogotá, la cárcel de Leticia (Amazonas), Las Heliconias en Florencia (Caquetá), la de Guaduas (Cundinamarca) y La Picaleña en Ibagué (Tolima) suman un total de 330 pacientes contagiados.

- 7:45 p.m. Colombia adquirió a dos robots para que se encarguen de hacer pruebas de coronavirus.

- 7:00 p.m. La OPS (Organización Panamericana de la Salud) reveló que un brote de sarampión se viene dando en Colombia, Venezuela y Brasil.

- 6:00 p.m. El ministro de Salud de Colombia denunció publicamente que miles de pruebas rápidas de coronavirus que fueron adquiridas en China resultaron defectuosas. Lo mismo denuncian los paraguayos.

- 5:00 p.m. “Recibimos la donación de 400 mil hisopos, que serán distribuidos en todo el país y servirán para la toma de muestras para pruebas de COVID-19. Sin duda es una gran noticia, pues actualmente hay un déficit de estos elementos a nivel mundial”, revela ministro Fernando Ruiz.

- 4:15 p.m. Ministerio de Salud en Colombia anuncia nuevos casos en el país. Se reportan hasta ahora:

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 29 de abril, confirmamos en Colombia:



143 recuperados

258 nuevos casos y

9 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.411 pacientes recuperados

6.207 casos de COVID-19 y

278 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/7BVjySP44t — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 29, 2020

- 3:30 p.m. En el Cauca se ha implementado una medida de corrección para quienes rompan con la cuarentena. Hay una especie de prisión en las calles, donde los que cometen las faltas quedan detenidos.

- 2:50 p.m. A partir del 1 de mayo al 31 de julio, las personas que reciban de 10 millones de pesos a más en sueldo, tendrán que hacer un aporte solidario para los más necesitados. Un 15% será para este sector, pero aumentará si el sueldo percibido es mayor.

- 2:10 p.m. El dólar fue valorizado con un máximo de 4000 pesos en Colombia, una devaluación de la tasa de cambio nunca antes vista

- 1: 30 p.m. Las funerarias en Colombia adecuan su servicio de acuerdo a los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios por el COVID 19.

- 1: 00 p.m. Colombia amplió los beneficios para los integrantes de bandas criminales que decidan entregarse a la justicia, esto con la finalidad de debilitar sus estructuras.

- 12: 30 p.m. Colombia niega el paso de los transportistas de camiones a Ecuador y este amenaza con tomar la misma medida.

- 12: 00 p.m. El Gobierno de Colombia analiza reabrir los comercios en las ciudades donde no hay casos de COVID 19.

- 11: 30 a.m. Por la crisis sanitaria del coronavirus la deudad de la ciudad de Bogotá subirá a 3.9 billones de dólares.

- 11: 00 a.m. Crean una mesa de dialogo en la ciudad de Bolivar - Bogotá, para prevenir manifestaciones de la población por lo sucedido con Doña Juana.

- 10: 30 a.m. Residentes venezolanos que viven en la ciudad de Cali denuncian que les vendieron cupos falsos para acceder un vuelo humanitario a su país.

- 10 : 00 a.m. Colombia padece otra preocupación en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, pues se reactivó los indices de deforestación en la Amazonía de Colombia, situación que preocupa al Gobierno.

- 9: 30 a.m. Colombia recibirá un aumentar la ayuda a Colombia, con la intención de que el país tenga una rápida reactivación económica luego de la crisis del coronavirus. Además, donará más cantidad de respiradores para el país cafetero.

- 9: 00 a.m. Durante la crisis sanitaria que vive el país cafetero a causa del COVID 19, se produjo un deslizamiento en relleno sanitario Doña Juana y las autoridades de Bogotá se muestran muy preocupadas por lo ocurrido, pues los olores nauseabundos inundan la ciudad.

- 8:30 a.m. En medio de la pandemia del coronavirus, Colombia de Latinoamérica se convierte en el tercer país en ingresar a la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE)

- 8: 00 a.m. El Ministerio de Salud confirmó 16 muertes nuevas a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. La tas de fallecidos asciende a 269.

Número de infectados en Colombia

Mapa de coronavirus en Colombia

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 463 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 2.408 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 62 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 236 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Colombia inicia fabricación de ventiladores mecánicos

La Universidad de la Sabana lidera el gran proyecto de la fabricación de ventiladores mecánicos que ayudarán al combate contra el COVID-19 en Colombia. Estos elementos son de esencial uso para los pacientes más graves y tendrían un costo de 2,000 dólares, en tiempos en los que su demanda crece.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional, aunque con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 28 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,059,992 61,508 145,904 2. España 236,899 24.275 132,929 3. Italia 203,591 27,682 71,252 4. Francia 166,420 24,087 48,228 5. Reino Unido 165,221 26,097 N/A 6. Alemania 161,197 6,405 12,400 7.Turquía 117,589 3,081 44,040 8. Rusia 99,399 972 10,286 9. Irán 93,657 5,957 73,791 10. China 82,858 4,643 77,578

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 79,361 5,511 34,132 2. Perú 33.931 943 9,179 3. Ecuador 24,258 871 1,557 4. Chile 14,885 216 8.057 5. Colombia 6,207 278 1,411 6. Argentina 4,285 214 1,192 7. Bolivia 1,053 55 110 8. Uruguay 625 15 394 9. Venezuela 329 10 142 10. Paraguay 239 9 102

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,059,991 61,508 145,904 Canadá 51,597 2,996 20,327 México 16,752 1,569 11,423 República Dominicana 6,652 293 1,228 Panamá 6,200 176 484 Cuba 1.467 58 617 Honduras 738 66 73 Costa Rica 713 6 323 Guatemala 557 16 62 El Salvador 377 9 106 Martinica 175 14 77 Guadalupe 149 12 82

17:33 cifras actualizadas

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

