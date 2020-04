Coronavirus en Perú: se elevan a 33.931 los casos positivos de COVID-19 y a 943 la cifra de fallecidos

HOY en conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó un incremento en la base de datos de personas infectadas con coronavirus. En total y hasta las 00:00 horas de este miércoles, se registró un total de 33.931 casos confirmados de COVID-19, mientras que, la cifra de fallecidos ascendió a 943.

Hasta el momento y según la nueva comunicación del presidente, se realizaron un total de 236, 022 muestras, dieron negativo por COVID-19. Por otra parte, hay 623 en UCI, con ventilación mecánica.

Complementado la información de casos positivos, El presidente informó que para hoy 29 de abril, se registran 2741 nuevos casos positivos con COVID 19 y 89 fallecidos más, siendo la cifra total de 943, personas que perecieron a causa de la enfermedad.

Perú entre los 15 países con más infectados del mundo

Según las últimas cifras de la OMS Perú se ubica en el segundo país más infectados y fallecidos de la región seguido de Brasil. Las abultados números colocan al Perú con hasta entre los 15 países con más casos positivos del coronavirus en el mundo.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.