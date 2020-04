Joven se tatúa por cada día de cuarentena y ahora no tiene espacio [FOTO]

Facebook viral | La cuarentena por el coronavirus ha generado que la gente se encuentre bajo mucho estrés y por ende decida realizarse un cambio de 'look', aunque que este sea tatuarse todo el cuerpo.

Sucede que Chris Woodhead, un hombre de 33 años muy a fin a los tatuajes siempre tuvo la intención de tatuarse todo el cuerpo y no encontró mejor razón que la cuarentena para cumplirlo.

Cuando inició la cuarentena Chris ya tenía unos mil tatuajes en todo el cuerpo, por lo que pensó que este tiempo libre sería perfecto para lograr su cometido

“Me di cuenta de que no sabía qué hacer durante el día, así que la idea de tatuarme cada día me dio algo de dirección. Sin una estructura, la gente está perdida”, expresó Woodhead en sus redes sociales.

Incluso llego a tatuarse en la planta de los pies la frase "Cuando acabará esto", con referencia a la cuarentena. La imagen llamó mucho la atención de sus de seguidores en Facebook.

Por último, Chris se lamenta pues el confinamiento aún no se levanta y ya no tiene donde seguirse tatuando: "Siendo realistas, me queda un mes para quedarme sin espacio".

Sus peculiares fotos han logrado alcanzar miles de 'likes' en Facebook y en Instagram, donde día a día comparte los nuevos diseños que decide hacerse en el cuerpo.