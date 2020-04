El conmovedor testimonio de policía que venció al coronavirus: "Oraba todas las noches. Nunca me di por vencido"

Tommy Jiménez, suboficial de tercera del SUAT de Chiclayo, en Lambayeque, compartió un emotivo mensaje a sus demás compañeros policías tras vencer el coronavirus al estar hospitalizado junto a otras personas.

Su mensaje ha llenado de emotividad a todos sus compañeros de su compañía y a las personas que han podido escucharlo o leer sus declaraciones en las redes sociales y medios de comunicación.

"He logrado superar está batalla pero aún sigo luchando, es una recuperación constante. Nunca me di por vencido. Siempre me decía que tenía que salir del hospital para ver a mi familia y seguir patrullando las calles", fueron las primeras palabras de Jiménez.

Durante su estadía en el hospital, fue testigo de cómo otros pacientes perdía la vida, así que pidió a sus colegas a que se encomienden a Dios y a tener cuidado.

"Muchas personas perdieron la vida. Yo les decía a los otros que se tranquilicen y que coman porque no puedo dejar de ser policía. Antes de salir de sus casas y al regresar, ruéguenle a Dios. Yo oraba todos los días con un colega de Pacora y ambos nos pudimos salvar. Todo es bien triste y solo Dios es dueño de nuestra vida", confirmó el efectivo policial.

De esta forma, Tommy Jiménez contó su experiencia a sus colegas y sirvió de motivador para que todos sigan cumpliendo sus funciones con mucha dedicación y así salvar la vida de los peruanos.