Ardilla es captada comiendo una rebanada de la pizza que robó [VIDEO]

El que diga que no se divierte en cuarentena es porque no tiene actividad en sus redes o sigue a las cuentas equivocadas. Cada día hay un nuevo viral y en esta oportunidad no fue la excepción. Para esta ocasión, una ardilla se lleva toda las miradas.

Un grupo de jóvenes dejaron una pizza en la intemperie y cuando fueron a buscarla se toparon con una sorpresa: una rebanada de pizza - muy grande dicho sea de paso- faltaba en la caja. Al investigar se percataron que el autor del acto era una ardilla.

El hecho se dio el pasado 20 de abril en Estados Unidos, específicamente en el estado de Los Ángeles. Un grupo de jóvenes se toparon con una desagradable escena al ver que faltaba una gran rebanada de pizza.

Cuando decidieron investigar lo sucedido vieron que en el piso se encontraban las huellas del delito. Cada vez que avanzaban hallaban migajas de pizza. Algunas estaban escondidas detrás de un arbusto.

Solo era de cuestión de minutos para que den con la búsqueda del autor del hurto. Y eso pasó. Cuando levantaron la mirada para el árbol vieron a una ardilla comiendo el pedazo que le faltaba a la pizza. Los mismos jóvenes decidieron subir el suceso a las redes sociales.

Hasta la fecha de esta publicación, dicho clip es uno de los más vistos en Youtube, donde ya cuenta con más de 5 mil reproducciones, debido a que no es la primera vez que una ardilla roba una rebanada de pizza en Estados Unidos.