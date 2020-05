Cuarentena en Piura: realizan sepelio masivo pese a orden de inmovilización y altos casos de COVID-19 [VIDEO]

Facebook viral. Perder a un familiar es una de las situaciones más dolorosas de la vida. El adiós de un ser querido nos lleva a un estado de profundo dolor y el deseo de acompañarlo hasta su última morada ayuda a asumir con resignación su partida. Y en tiempos de coronavirus, todo se hace mucho más doloroso, debido a que la cuarentena y el distanciamiento social ordenado por el Gobierno, impiden que los familiares y amigos se congreguen para despedir al difunto.

Sin embargo, las normas ordenadas por el Estado, las cuales se deben respetar hasta en los velorios y entierros, no han sido acatadas y Piura ha vuelto a ser noticia por la congregación masiva de personas quienes asistieron al funeral de una autoridad municipal.

De acuerdo al video viral de Facebook, este domingo 3 de mayo, cientos de piuranos se aglomeraron en el sepelio del alcalde del Centro Poblado de Casagrande, José Manuel Fernández Inga, quién murió a causas del coronavirus en el hospital de Santa Rosa en Piura. Las autoridades sanitarias consultadas por esta situación, señalaron que las cientos de afligidas personas que acompañaron al féretro no respetaron el distanciamiento social: “esta es una total irresponsabilidad de los pobladores de Casagrande quienes incluso abarrotaron el cementerio de La Arena”.

Alcalde murió por coronavirus

José Manuel Fernández Inga era una autoridad muy querida por los pobladores del distrito de Casagrande. Se sabe que fue llevado al hospital Santa Rosa por un derrame facial y complicaciones por ser infectado COVID-19. “Nosotros lo hemos llevado (al hospital Santa Rosa) el día viernes. El día sábado, a las 2:30 más o menos, vimos que lo estaban pasando de UCI 1 a UCI 2", declaró Julio Fernández Sernaqué, hijo del alcalde.

"Preguntamos por qué le cambiaban y nos dijeron que era porque se había restablecido un poquito. Ya siendo las 5 p.m., la doctora encargada nos dice lo mismo…. Que ya se estaba recuperando un poco”, agregó. Tras permanecer internado, los médicos le indicaron a la familia que el burgomaestre ya estaba grave.

Una #multitud rompió el #aislamiento obligatorio y acudió hoy domingo al sepelio del alcalde de un centro poblado en el distrito de #LaArena, en #Piura. Lo peor es que el señor falleció por #coronavirus. El protocolo de manejo del cadáver no se siguió. ¿Quién responde por esto? pic.twitter.com/AcaAqsIbVU — Julio César Talledo (@JulioTalledoV) May 3, 2020

Usuarios en redes sociales expresaron su rechazo por presencia masiva de pobladores en funeral

Los comentarios en la red social Facebook no se hicieron esperar y la mayoría cuestionaron la actitud poco responsable de los piuranos.

"En serio la gente de Piura es bien descerebrada, ¿Es muy difícil entender que no se deben juntar y mucho menos en el velorio de alguien con COVID? Ojala luego no lamenten a sus muertos y pidan al estado los ayude como es la costumbre popular ¡Quejarse de todo!", mencionó un usuario.

"No se supone que las personas que fallecen con covid19 tienen que ser cremados o enterrados bajo ciertas medidas de seguridad y sin velatorio ( protocolo recomendado por el Minsa)", agregó otro.

"Como siempre en provincia la gente hace lo que le da en gana sin pensar en los demás . Entiendo perfectamente el dolor de la familia pero como todos en este país debemos respetar las medidas dadas, a muchas personas les dan a sus familiares en una caja sin siquiera estar 100% seguro que es su familiar, pero en provincia parece la gente hace lo que quiere", acotó una usuaria.

Por su parte, un habitante de dicha ciudad norteña indicó que no se debería generalizar. "¿Por qué generalizar a todos los piuranos? son algunas personas irresponsables como en todo el país, pero también hay los responsables y esos somos más", exclamó.

"Qué pena. A ese ritmo, pronto estarán recogiendo cadáveres de las calles, casas, como palomas envenenadas. Después buscan culpables, cada quien es responsable de lo que les pasa", opinó otra usuaria.

"Realmente, la gente no entiende. Es doloroso perder a un ser querido o un amigo, pero hay que cumplir las normas. Está prohibido las misas. Imagínese que será cuando a partir del 11 de mayo todos salgan.a la calle. Hay muchos que son asintomáticos. Ahí viene el contagio, pero la gente no entiende. Son irresponsables".

"Bueno ni que también que hagan o que digan la gente están sumidos en su ignorancia, capricho. Que se podría decir al respecto, luego 'señor presidente ayuda, doctor ayuda', ya nadie te va ayudar porque los hospitales están colapsados. El presidente está cansado de tanta suplica. Espere mejor la muerte en su casa, tómese la caja de cerveza que compraste para que mueras feliz".

"Después no culpen al gobierno ni a los médicos de por que no salvaron la vida de sus familiares o estén reclamando que no hay cama en los hospitales y por ultimo debieron enterrarlo en familia. En esa aglomeración, cuantos estarán ahora infectados"

"Y son los primeros en quejarse. Qué los hospitales están llenos, que no hay personal. Cuando toda esta gente le gusta salir sabiendo que hay pandemia. Que lamentable ver este tipo de conductas inapropiadas, sabiendo por la situación que está pasando en el país".

"Detrás de ese muerto irán todos ellos. Que irresponsables, al menos a él lo acompañaron, a ustedes los tirarán a un hueco porque ya no habrá donde ponerlos".

EL DATO

Según la Dirección Regional de Salud de Piura, en la región se registra 1,752 casos de nuevo coronavirus y el distrito de La Arena tiene 12 de ellos.