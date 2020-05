Pobladores de Piura forman largas colas para cobrar bono y no respetan distanciamiento [VIDEO]

Segundo Bono 380 soles. El Gobierno del presidente Martín Vizcarra decidió brindar nuevamente un monto para familias vulnerables tras ampliar el estado de emergencia a causa del coronavirus en el Perú. Tal como lo ha informado Líbero, este segundo bono de 380 soles será destinado específicamente a familias que se encuentren en el sector de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, este lunes 4 de mayo, se hizo viral en las redes sociales un video en Facebook donde se ve a cientos de pobladores piuranos haciendo largas colas en el Banco de la Nación. Lo que llama la atención de las imágenes, es la cercanía entre las personas que estaban en la cola. Es decir, no había ningún respeto por la norma de distanciamiento social dictada por el Gobierno.

Según muestran las imágenes, las personas que hacían la cola intentaban cerrarle espacio a un grupo que quiso crear zozobra para "colarse" y así ahorrarse varios metros y minutos de espera, antes de llegar a ventanilla.

Pese a la gran aglomeración de personas, no hubo presencia de militares o policías intentando poner orden. Apenas se aprecia a un policía de tránsito que hasta parece darle la espalda a la caótica cola, quizá impotente ante la indolencia de sus paisanos piuranos frente a la pandemia del COVID-19.

Los mensajes de rechazo en Facebook no se hicieron esperar. "No puede ser nos vamos infectar más", "El problema no es el estado, es la gente que no entiende en especial Piura, Lambayeque y Loreto. Siguen haciendo laberinto, lo toman a juego" y "Ahora están suplicando ayuda, acá 15 días esos hospitales rebalsarán de enfermos si es que no lo han hecho y seguirán criticando al gobierno. Ya deberían cerrar esas regiones cuarentena total", son algunos de lo comentarios que dejaron los internautas.

¿Para quiénes está enfocado este Segundo Bono 380 soles?

Este segundo bono de 380 soles será destinado específicamente a familias que se encuentren en el sector de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, si usted forma parte de este subsidio y desee saber más detalles, te brindamos las recomendaciones para que pueda cobrarlo.

“Estamos disponiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas empiece con otra segunda transferencia, inmediatamente después que se concluya la primera transferencia de 380 soles. Tenemos que dar un apoyo a las familias por el es completo, ya no por 15 días", sostuvo el presidente Martín Vizcarra en su última conferencia de prensa.