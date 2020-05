Juan Carlos Ferrando falleció esta madrugada luego de luchar contra la diabetes

Juan Carlos Ferrando falleció hoy en la madrugada luego de una larga lucha contra la diabetes. La noticia la dio a conocer su pareja, Alfredo Caballero, quien mediante su cuenta de Facebook anunció el fallecimiento de su compañero con sentidas palabras.

"Hoy martes 5 de mayo a la1:46 a.m. se fue a reunirse con su amada familia. Juan Carlos Ferrando ya no está más con nosotros", fue uno de los post de hizo Caballero en la red social.

Una hora antes de ello, él aclaró por este mismo medio que, agradecía las oraciones que sus amigos y seguidores hacían por Juan Carlos, sin embargo, él no era creyente.

"Les agradezco sus plegarias y oraciones por el gordo, pero él no es creyente así que cuando le llegue el momento, lo hará sin curas ni pastores, solo será como Juan Carlos Ferrando quiere que sea, directo él y su creador, sin intermediario. El gran final del artista creo que ya está cerca, gordito, aunque yo me siente preparado, me vas a hacer tanta falta", comentó Alfredo Caballero.

Es importante mencionar que Juan Carlos es el último hijo del mítico y recordado presentador de televisión Augusto Ferrando.

Por último, quien fue pareja de Juan Carlos Ferrando en vida, Alfredo, solicitó apoyo para los trámites y gastos que se vendrán: “Sonaron tres campanadas en jequetepeque por Juan Carlos. Requiero colaboración para los trámites y entierro del gordito”.