Coronavirus Perú, últimas noticias en vivo: infectados y muertos [miércoles 6 de mayo]

Coronavirus Perú EN VIVO ÚLTIMAS NOTICIAS. HOY miércoles 6 de mayo EN DIRECTO. Sigue el MINUTO A MINUTO del acontecer nacional sobre la expansión de la COVID-19 en nuestro país. Hasta la fecha se registra un total de 51.189 contagios y 1.444 fallecidos.

Últimas noticias del coronavirus en Perú hoy 6 de mayo

Minuto a minuto.

Noticias del Perú hoy miércoles 6 de mayo: día 52 de cuarentena nacional

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 1:31 p.m. El presidente Martín Vizcarra, junto al ministro Víctor Zamora y a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, supervisa la habilitación de dos torres adicionales y del hospital de campaña en la Villa Panamericana para combatir el COVID-19.

#PerúEstáEnNuestrasManos El presidente @MartinVizcarraC, junto al ministro @VictorZamora y a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, supervisa la habilitación de dos torres adicionales y del hospital de campaña en la Villa Panamericana para combatir el COVID-19. pic.twitter.com/sFaQamohXf — Presidencia Perú (@presidenciaperu) May 6, 2020

- 12:49 p.m. Ministerio de Salud informa: ¡La ayuda sigue llegando a la región Loreto! Hoy, se envió materiales de protección personal para los Héroes De La Salud así como medicinas e insumos para la higiene de manos, con el objetivo de que se brinde una atención sin riesgos de infección.

- 12:23 p.m. Se confirmó que el presidente Martín Vizcarra no dará conferencia de prensa hoy miércoles 6 de mayo.

- 11:50 a.m. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, expresó su confianza en que el Congreso vea con urgencia la iniciativa legislativa presentada con la finalidad de contribuir en el deshacinamiento de los penales.

- 11:20 a.m. Gobierno implementa el nuevo microprograma "Perú en tus manos", que brindará información oficial sobre diversos temas del COVID-19.

📢 Gobierno implementa el nuevo microprograma "Perú en tus manos", que brindará información oficial sobre diversos temas del #COVID19.



El #PerúEstáEnNuestrasManos#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/R5pGEVDHM4 — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 6, 2020

- 10:56 a.m. ¡Atención! El Ministerio de Salud, informa: ¡Atención! Compartir cosméticos puede aumentar el riesgo de exposición por COVID-19. Por ello, se recomienda el uso personal de estos productos así como la limpieza y desinfección frecuente de accesorios, como brochas y esponjas.

- 9:30 a. m. Mediante la Resolución Ministerial Nº 139-2020-Produce, publicada hoy en el diario oficial el peruano, se aprueban los Protocolos Sanitarios de Operación en materia de Pesca Industrial relacionada con el Consumo Humano Indirecto.

En esta norma se establece que el ámbito de aplicación para las embarcaciones de la flota anchovetera industrial con permiso de pesca vigente, plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado con licencia de operación vigente.

Cabe indicar que la norma es desarrollada en dos anexos en donde se establecen las obligaciones de las empresas del sector, en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA que se publicó el 29 de abril último y que establece Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al coronavirus.

Gestor Villar renunció al INPE

- 9:00 a. m. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) aceptó la renuncia de Gerson David Villar Sandy, al cargo de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Mediante Resolución Suprema N° 093-2020-JUS se le da las gracias por los servicios prestados a Villar Sandy, quien asumió la jefatura del INPE el 24 de marzo pasado.

La Resolución Suprema está refrendada por el presidente de la República, Martín Vizcarra y por el ministro de Justicia y Derecho Humanos, Fernando Castañeda.

Bono de 720 soles para PNP, fuerzas Armadas y el INPE

- 8:30 a. m. El Poder Ejecutivo autorizó la entrega de un bono extraordinario de 720 soles para la Policía Nacional, el personal de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que prestan servicios en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus.

El decreto de urgencia que dispone de este pago fue publicado está noche en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El beneficio se otorgará al personal de la Policía Nacional del Perú; a los oficiales, técnicos, suboficiales de las Fuerzas Armadas, así como al personal de los centros juveniles a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al personal de los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE.

Para todos ellos el bono de carácter excepcional asciende a 720 soles, mientras que para el personal del Servicio Militar Acuartelado de las Fuerzas Armadas el bono es de 300 soles.

En el caso de la Policía, el bono será entregado a quienes realizan labores efectivas, permanentes y presenciales en espacios públicos; en el control del orden interno de focos infecciosos; en el acompañamiento y resguardo al personal del Ministerio de Salud en el cumplimiento de sus funciones y en el combate a la delincuencia.

En las Fuerzas Armadas está dirigido al personal encargado de apoyar a mantener y restablecer el orden interno y las acciones vinculadas a garantizar el aislamiento sanitario, apoyo médico, psicológico, transporte de víveres y servicio fúnebre, incluidos dentro de los planes de operaciones covid-19.

- 7:20 a.m. Iniciamos el día 52 de cuarentena nacional con nuevas cifras en cuanto al crecimiento del coronavirus en el Perú.

¿Martín Vizcarra dará Mensaje a la Nación HOY miércoles 6 de mayo?

El presidente Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa el útlimo miércoles 6 de mayo, por ello y guiándonos en el ritmo de las mismas durante las últimas semanas, el día de HOY miércoles 6 de mayo, no correspondería la emisión de la misma.

Bono Familiar Universal 760

El presidente de la República dispuso que las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, sean beneficiadas con un subsidio de 760 soles que serán entregados a familias que no reciban un sueldo fijo.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

- 51,189 casos confirmados

- 1,444 fallecidos

- 14,427 recuperados

Casos de infectados por coronavirus en todos los departamentos del Perú

Lima: 32,339

Callao: 4245

Lambayeque: 3008

Piura: 1804

Loreto: 1595

Ancash: 1159

Ucayali: 1032

La Libertad: 1062

Arequipa: 763

Ica: 698

Junín: 587

Tumbes: 378

Cajamarca: 322

San Martín: 303

Huánuco: 255

Cuzco: 249

Huancavelica: 203

Ayacucho: 181

Amazonas: 170

Pasco: 166

Tacna: 149

Puno: 144

Moquegua: 142

Madre de Dios: 124

Apurímac: 111

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Mapa de coronavirus en México en tiempo real

Todas las ciudades de México.

Reporte casos de COVID-19 en el mundo

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el mundo?

Reporte actualizado.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,228,735 71,548 198,935 2. España 250,561 25,613 154,718 3. Italia 213,013 29,315 85,231 4. Reino Unido 194,990 29,427 N/A 5. Francia 170,551 25,531 52,736 6. Alemania 166,696 6,993 135,100 7. Rusia 155,370 1,451 19,865 8. Turquía 129,491 3,520 73,285 9. Brasil 110,156 7,485 45,815 10. Irán 99,970 6,340 80,475

Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 110,156 7,485 45,815 2. Perú 51,189 1,444 15,413 3. Ecuador 31,881 1,569 3,433 4. Chile 22,016 275 10,710 5. Colombia 7,973 358 1,807 6. Argentina 4,887 260 1,442 7. Bolivia 1,681 82 174 8. Uruguay 657 17 447 9. Paraguay 431 10 135 10. Venezuela 361 10 158

Coronavirus en Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,228,735 71,548 188,935 Canadá 61,959 4,036 26,650 México 24,905 2,271 13,447 República Dominicana 8,480 354 1,905 Panamá 7,387 203 726 Cuba 1,668 69 876 Honduras 1,178 83 122 Costa Rica 755 6 413 Guatemala 730 19 79 El Salvador 587 13 201 Martinica 181 14 83 Guadalupe 152 12 98

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

¿Se transmite la COVID-19 por el aire?

El virus responsable de la COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias expulsadas por una persona infectada cuando tose, estornuda o habla. Esas gotitas son demasiado pesadas para flotar en el aire y caen rápidamente sobre el suelo u otra superficie.

La infección puede producirse al respirar el virus expulsado por una persona con COVID-19 situada a menos de un metro de distancia, o al tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

Aprobaron retiro de AFP

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Información sobre el COVID-19

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha.

El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara.

Hipótesis del coronavirus

El microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, "padre" de la herramienta de edición genética CRISPR, apuntó este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un "virus mutante" y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", dijo a la prensa Mojica. Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y éste puede ser un caso de estos", explicó este científico de la universidad española Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.

Requisitos para reactiva Perú

1) No tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020, correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El referido requisito también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédito la deuda tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite

2) Las Empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, al 29 de febrero del 2020 en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).

3) En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué personas tienen más riesgo de enfermar por coronavirus?

Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos.

¿Cómo se previene el coronavirus?

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:

-Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser.

- Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un - desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.

- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y - cualquier persona que tosa o estornude.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

- No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas.

- Evitar saludar con la mano o dar besos.

- Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica.

