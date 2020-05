Bono Familiar Universal de 760 soles: ¿Cuándo, donde y cómo retirar el dinero?

Consultar Bono Familiar Universal de 760 soles en Perú. Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que la plataforma web para recibir el Bono Universal estará disponible a partir del 9 de mayo. Con ese link, todos los peruanos podrán saber si son beneficiados con el dinero que está entregando el gobierno de Martín Vizcarra por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con las declaraciones de la ministra del Midis, la web servirá para inscribir a todas las personas que no se han visto beneficiadas con los bonos que ha entregado el Gobierno a lo largo de la cuarentena por el coronavirus. A los beneficios que se refirió son: Yo Me Quedo en Casa, Bono Independiente y Bono Rural.

“Para eso estamos diseñando una plataforma digital donde las personas podrán inscribirse con su nombre, su DNI y su hogar. Esa plataforma debe salir entre el 9 y 10 de mayo, para todas las personas que no se encuentren en las otras bases de datos”, señaló Ariela Luna.

Por otra parte, la encargada del Midis precisó que el Bono Universal es por hogar y no por persona. "Quiero hacer la atingencia que el bono es por hogar. Si mi hogar recibió el bono independiente o si mi papá recibió el bono y tengo 25 años, y vivo con mis padres, yo no voy a recibir", subrayó.

¿Cómo inscribirme para el Bono Universal?

La ministra del Midis precisó que el portal web del Bono Universal estará lista entre el 9 y 10 de mayo. A partir de esa fecha, todos las familias peruanas que no se han visto beneficiadas con ningún bono: Yo Me Quedo en Casa, Bono Independiente y Bono Rural, podrán inscribirse y recibir los 760 soles.

El 75% de los hogares del país que no tienen ingresos formales de un trabajo por planilla, recibirán por única vez los 760 soles de apoyo económico para enfrentar la pandemia del coronavirus.

¿Dónde veo el Bono Universal?

El portal web del Bono Universal aún no está disponible; sin embargo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social contó en una entrevista que el portal contará con la información de los peruanos que no se han visto beneficiados con los anteriores beneficios que dio el gobierno de Martín Vizcarra.

"Se está trabajando en este gran Padrón COVID-19, de tal manera que se pueda incluir a la mayor cantidad de personas. Se va a contar con una plataforma en la cual se actualicen los datos. La anunciaremos en estos días. Toda persona que no tiene un ingreso fijo y que, no haya recibido los bonos anteriores, van a acceder al Bono Familiar Universal 760", sostuvo Ariela Luna.

¿Cuándo puedo cobrar el 760 soles del Bono Familiar Universal?

El presidente Martín Vizcarra y la ministra del Midis aún no han dado una fecha exacta para que los peruanos puedan cobrar los 760 soles del Bono Familiar Universal. El link para acceder a este beneficio estaría disponible este fin de semana.

En las próximas conferencias de prensas el mandatario peruano brindará nueva información sobre el Bono Universal y las fechas para retirar los 760 soles.

¿Quiénes serán los beneficiarios del subsidio monetario?

La entrega de este dinero será solo para aquellas familias que no tengan integrantes en planilla y no se hayan beneficiado con otros bonos. "Hay 6 millones 800 mil hogares con personas que no están en planilla. A ellos se les asignará el bono de 760 soles. En algunos casos ya hemos comenzado, pero, de manera parcial", comentó el presidente del Perú.

Un 75 % de hogares a nivel nacional serían beneficiados con el Bono Universal. Se estima que 6 millones 800 mil hogares necesitan apoyo y recibirán bono de S/760. En esta medida se excluye hogares con ingresos comprobados.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Universal?

La web que está desarrollando el gobierno de Martín Vizcarra tendrá un padrón con los datos de las personas que se beneficiarán del Bono Universal. La ministra del Midis no ha brindado más detalles al respecto, pero, al igual que los otros bonos, lo más probable es que los peruanos necesiten de su DNI para observar si fueron elegidos para recibir los 760 soles.

¿Qué requisitos necesito para acceder al Bono Familiar Universal?

El presidente Martín Vizcarra y su cuerpo ministerial detallarán en los próximos días todos los requisitos que necesitan los peruanos para acceder al Bono Familiar Universial de 760 soles.

Es indispensable que para este tipo de trámites, tengas tu DNI a la mano ya que será vital para que puedas reclamar el dinero que ofrece el gobierno peruano en medio de la pandemia del coronavirus.

¿Cuál es el link del Bono Universal Perú 2020?

El link del Bono Universal aún no se ha generado. Se estima que entre el 9 y 10 de mayo las web para inscribirse en el Bono Familiar Universal esté disponible.

¿Qué es el Midis?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el organismo encargado del desarrollo social, superación de la pobreza, promoción de la inclusión y equidad social; además de la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono en la República del Perú.

¿Cuáles son los bonos del Estado Peruano?

El Estado presidido por Martín Vizcarra, se encuentra brindando una serie de bonos en favor de las familias más vulnerables como: Yo me quedo en Casa, Bono Independiente, Bono 720 para personal de Salud, Bono Familiar Habitacional y Bono Familiar Universal.

Bono Yo me quedo en casa

Este bono se llamó, en primera instancia, Bono 380. Este subsidio está derivado a 2.5 millones de familias que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza. Es importante señalar que, el subsidio se duplicó debido a la ampliación de la cuarentena nacional. Ahora son 760 soles.

Bono Independiente

Este subsidio trata de una bonificación de 760 soles trascendental y exclusivo para los y las trabajadoras independientes o informales. Es para aquellos que no cuenten con ingresos fijos y que, obtengan su dinero en base al trabajo del día a día.

Bono 720 para el personal de salud

Este subsidio está dirigido exclusivamente al personal de salud que se encuentra en primera línea luchando día tras día con el coronavirus. Médicos, enfermeras y técnicos. Para ellos, el Estado dispuso un bono de 720 nuevos soles.

Bono Familiar Habitacional

Este bono trata de un apoyo para que las personas que no cuenten con ahorros, puedan acceder a un crédito hipotecario con intereses muy bajos.

Bono Familiar Universal

Este subsidio de 760 soles beneficiará a todas las familias del Perú que no cuenten con ingresos fijos. Para ellos se les destinará el bono.

Links de Bonos en Perú ante crisis del coronavirus

PASE LABORAL DE TRÁNSITO

Aquí: www.gob.pe/paselaboral/request_new



BONO S/ 380.00

Aquí: http://yomequedoencasa.pe/

FISE VALE DE DESCUENTO GLP

Aquí: www.fise.gob.pe

BONO CONFIEP

Aquí: www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

SABER SI PUEDES RETIRAR TU AFP

Aquí: www.consultaretiroafp.pe/

ASOCIACIÓN DE AFP

Aquí: http://asociacionafp.pe/

BONO TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Aquí: www.bonoindependiente.pe