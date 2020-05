Fue abandonado por su dueña y corre tras ella para que recapacite [VIDEO]

Agarre un pañuelo y esté preparado para el siguiente video que va a visualizar. Un devastador clip se ha hecho viral en las últimas horas y está relacionado con un tierno perrito, quien fue abandonado a su suerte en una calle en Colombia.

Pese a que el can fue abandonado, este se niega a alejarse de su dueña y corre tras ella por varias cuadras. La mujer en todo momento negó que fuera suyo y esto causó la indignación de miles de cibernautas. Conoce más detalles.

Hay personas que no tienen corazón por sus acciones y esta mujer es claro ejemplo de ello. En una calle de Medellín, Colombia, se registró una conmovedora escena de un perrito que fue abandonado a su suerte.

Al ver que la mujer se subió a un taxi con prisa, el can no dudó en seguirla y poco o nada le importó ser atropellado por un carro. Su objetivo era uno: no alejarse de su dueña pese a la actitud que tuvo esa tarde.

El can corrió tras ella unas 20 cuadras y solo pudo alcanzarla cuando hubo un semáforo en rojo. Fue ahí que el perrito se dirigió a la puerta del vehículo y trató que la dueña recapacite y lo deje entrar, como se puede apreciar en el siguiente clip.

Sin embargo, la dueña- al ser abordada por ciudadanos- en todo momento negó que fuera suyo y aseguró que se trataba de uno de la calle. Entonces apareció un hombre de buen corazón que pidió adoptarlo. La historia tuvo un final feliz.