La Reina Isabel II suspendería indefinidamente su vida pública por el coronavirus

El coronavirus sigue azotando al planeta entero y no distingue clase social. Desde Inglaterra llega la preocupación por la salud de la Reina Isabel II, quien a sus 94 años es una persona de alto riesgo, y si llega a contagiarse de COVID-19, representaría un gran problema para todo su país. Por ese motivo, podría no volver a salir en un buen tiempo y permanecería encerrada en el Castillo de Windsor, donde reside junto a su esposo, el príncipe Felipe.

Según declaraciones del biógrafo real, Andrew Morton, para el diario The Sun, se teme por la vida de la reina y que esto podría representar que se ausente de sus deberes por un periodo sin antecedentes, pues todas sus declaraciones serán grabadas y no en vivo.

“Es terriblemente triste, pero no creo que pueda reanudar su trabajo habitual. El coronavirus no desaparecerá pronto y estará entre nosotros durante meses, si no años. Sería demasiado arriesgado para la reina encuentros públicos”, expresó el hombre de 66 años de edad.

Además, esta situación empeora tras la decisión del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien decidió comenzar a reactivar el país con un plan de salida en el que se podrá volver a trabajar, e incluso acceder a cafeterías y restaurantes.

Sin embargo, el portavoz del Palacio de Buckingham informó que la mujer de 94 años de edad se encuentra manteniendo audiencias con el Primer Ministro por teléfono y que cada día recibe su maletín rojo con documentación oficial, que la mantiene al tanto sobre cada detalle que ocurre dentro del país británico.