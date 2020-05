Coronavirus en Colombia, últimas noticias: contagiados y fallecidos HOY miércoles 13 de mayo

Coronavirus en Colombia EN VIVO | Las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en la Colombia HOY martes 13 de mayo. Todos los casos de contagiados, fallecidos y recuperados, en el minuto a minuto, en el país que preside Iván Duque, a través de Libero.pe.

- 10: 00 a.m. En San Andrés se detectan 15 nuevos casos positivos de coronavirus: "Las últimas pruebas que envió el laboratorio del Instituto Nacional de Salud confirman 15 casos nuevos de covid-19 en el archipiélago", indicó el gobernador. Con estos ya serían 22 de los casos que presenta la isla.

- 9: 30 a.m. Medellín ha implementado una nueva estrategia para concientizar a sus pobladores. La Alcadía ha empezado a enviar mensajes a los moradores que se encuentren cerca de un caso positivo de COVID 19.

- 9: 00 a.m. Ministro de Salud de Colombia: “Dentro del plan de acción que venimos implementando para apoyar al Amazonas, es esencial que toda la población haga uso del tapabocas. Por eso estamos enviando 55 mil de estos elementos, para que todos sus habitantes se protejan del riesgo que representa la COVID-19

- 8: 30 a.m. En pleno aislamiento social por el coronavirus, arrestan a 20 personas en Calí, por realizar una fiesta sexual violando la cuarentena establecida por el Gobierno.

- 8: 00 a.m. Ministerio de Salud te recuerda que de tener síntomas te quedes en casa y evites salir.

¡Recuerda! Cualquier persona o empleado que presente síntomas respiratorios no debe salir a la calle ni ir a trabajar. #QuédateEnCasa #EvitaElCoronavirus pic.twitter.com/kyCdpg6BQ3 — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 13, 2020

Número de infectados en Colombia

Casos: 12.272

Recuperados: 2.971

Muertos: 493

Mapa del coronavirus en Colombia.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 481 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 4.305 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 133 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 1.124 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, aunque autorizó la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, Italia, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1.408.636 83.425 296.756 2. España 269.520 26.920 180.470 3. Rusia 232.243 2.116 43.512 4. Reino Unido 226.463 32.698 N/A 5. Italia 221.216 30.911 109.039 6. Francia 178.225 26.991 57.784 7. Brasil 178.214 12.461 72.597 8. Alemania 173.171 7.738 147.200 9. Turquía 141.475 3.894 98.889 10. Irán 110.767 6.733 88.357

Reporte actualizado: países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 178.214 12.461 72.597 2. Perú 72.059 2.057 23.324 3. Chile 31.721 335 14.125 4. Ecuador 30.419 2.327 3.433 5. Colombia 12.272 493 2.971 6. Argentina 6.563 319 1.862 7. Bolivia 2.964 128 313 8. Paraguay 737 10 173 9. Uruguay 717 19 532 10. Venezuela 423 10 220

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1.408.636 83.425 296.756 Canadá 69.907 4.992 32.650 México 38.324 3.926 25.935 República Dominicana 10.900 402 3.221 Panamá 8.783 252 6.021 Honduras 2.080 116 206 Cuba 1.804 78 1.277 Guatemala 1.199 27 120 El Salvador 998 20 349 Costa Rica 804 7 520 Jamaica 507 9 100 Martinique 187 14 91

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Colombia anuncia creación del FOME

Presidente Iván Duque anunció la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual busca fortalecer al sector salud con materiales de prevención, respiradores mecánicos y recursos para la ayuda social. Será el brazo financiero de Colombia durante la pandemia del coronavirus.

Además, reveló que más de 6 billones de pesos han sido destinados para cubrir los gastos que necesita el país para superar la emergencia sanitaria. Los fondos que recolectaron llegaron por inversiones del sector financiero, préstamos y ahorros que el gobierno tenía destinado para el 2039. Iván Duque aclaró que todo será reembolsado.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

