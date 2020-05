Presidente Martín Vizcarra descartó haber estado enfermo en estos días de cuarentena [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra volvió a liderar una conferencia de prensa para informar a los ciudadanos peruanos sobre el avance del coronavirus en el Perú. No obstante, antes de notificar los detalles informativos de la enfermedad, decidió referirse a los rumores sobre su supuesto mal estado de salud.

“En los últimos días tuvimos muchas reuniones con los ministros para ver las nuevas medidas para esta emergencia sanitaria, pero he visto muchos rumores respecto a las razones por las que no he brindado conferencia de prensa. 'El presidente está enfermo', han dicho”, señaló Martín Vizcarra.

“La información es falsa, inexacta y se puede desmentir en menos de cinco minutos. Yo estoy bien, con la misma fuerza, con mayor convicción y compromiso para seguir luchando contra la COVID-19”, añadió el presidente. Era notorio su malestar ante la viralización de este tipo de noticias sin sustento.

Además, Martín Vizcarra indicó que su preocupación pasa por el impacto negativo que la difusión de estas noticias puede provocar. “La población es la perjudicada, el estado de ánimo de las personas se puede ver disminuido con esta terrible desinformación”, resaltó el mandatario.

“La situación de pesimismo puede crecer, el ánimo decae por cosas que no tienen sustento. Ayudemos a que eso no pase, porque estar bien en este aspecto ayuda mucho para pelear contra el coronavirus. A los policías y militares les pregunto cómo están y siempre me dicen que con la moral al tope”, indicó.

Finalmente, hizo una recomendación a la población. “Evitemos compartir este tipo de cosas y tampoco hay que creer. Vayamos pensando en lo mejor para el Perú, escuchando las fuentes oficiales, a los médicos, científicos y otras autoridades. Requerimos disciplina”, sentenció Martín Vizcarra.