George Forsyth ante avance del coronavirus en La Victoria: “Tal vez soy asintomático” [VIDEO]

La tarea de George Forsyth al mando del distrito de La Victoria no se detiene en tiempos de crisis a causa del coronavirus. Por el contrario, redobla esfuerzos para frenar los contagios entre los vecinos, aunque eso también implique que su salud pueda verse perjudicada.

Según un reciente reporte enviado por el Ministerio de Salud (Minsa), el aumento de casos por distrito es peligroso y La Victoria es uno de los más afectados. La principal razón sería por el mercado conocido como La Parada, que no cuenta con grandes medidas sanitarias.

El alcalde George Forsyth se refirió al aumento de casos, expresando el miedo por la salud de sus trabajadores y la suya. “¿Cuál es mi preocupación? Mi personal y yo obviamente. Estamos llevando canastas de alimentos casa por casa... las repartimos y podríamos llevarnos el virus”, expresó.

De la misma forma, en la entrevista que tuvo para América Televisión, indicó que en La Victoria todavía no se han realizado pruebas de descarte a la COVID-19 a sus trabajadores. Esto inquieta a George Forsyth al no conocer la cantidad real de infectados a su alrededor.

“Todavía no me he realizado la prueba. Existe la posibilidad de que yo sea un paciente asintomático o tal vez ya he superado el virus. Hice una petición para obtener las pruebas en marzo y hasta ahora nada”, sentenció George Forsyth.

Mercado de Frutas en La Victoria centro de contagio

El gobierno de Martín Vizcarra sigue haciendo test en distintos mercados de la capital y los trabajadores del Mercado de Frutas de La Victoria pasaron por sus respectivas pruebas. Sorpresivamente, resultaron 157 positivos de 198 personas (79%). Las autoridades alistan cambios para evitar más contagios.