Robert Pattinson se niega a lucir gran musculatura para encarnar a Batman [VIDEO]

DC Comics encontró en Robert Pattinson la persona ideal para ser Batman en una nueva película, aunque a los fanáticos no les gustó mucho la decisión. En específico, los seguidores del héroe de Ciudad Gótica criticaron esta designación por el físico del actor.

En los cómics, Bruce Wayne luce una imponente musculatura, la cual lo ayuda a combatir a los malhechores que acechan su ciudad. Las exigencias en este sentido son altas para Robert Pattinson, o al menos lo eran, puesto que ha decidido no cambiar su fisonomía por el papel.

También cumpliendo con la cuarentena por coronavirus, el actor negó realizar algún tipo de trabajo especial para aumentar su musculatura. “En los años 70 nadie lució semejante físico. Considero que estar entrenando todo el día te hace ser parte del problema”, señaló a la revista GQ.

Recordemos que en el mismo universo DC, Henry Cavill -Superman- y Jason Momoa -Aquaman- trabajaron en su complexión física para ser lo más parecido posible a sus versiones animadas. Ahora, para sorpresa de muchos, es posible que veamos a un Batman más estilizado.

“Quiero sentar un precedente... romper estereotipos”, añadió el nuevo ‘Caballero de la noche’. No obstante, mantiene una rutina saludable. “Mi dieta tiene que ver con muchos polvos de proteína y avena, además de consumir mucho atún”, resaltó Robert Pattinson.

Finalmente, Robert Pattinson recordó una anécdota sobre su forma física cuando le tocó ser el protagonista de la saga Crepúsculo. “Durante las grabaciones en ese entonces me pidieron que me quite la camisa. Lo hice, pero de inmediato me pidieron que me la ponga otra vez”, sentenció.