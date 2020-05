Coronavirus en Ecuador: 33.182 casos infectados, 2.736 fallecidos y 3.433 recuperados [Resumen del 17 de mayo]

Coronavirus en Ecuador EN VIVO | Conoce las últimas noticias sobre el avance de la pandemia de la COVID-19 con las cifras actualizadas minuto a minuto de contagiados, fallecidos y recuperados en el país que preside Lenín Moreno. Toda la información de HOY domingo 17 de mayo por Líbero.pe.

Coronavirus en Ecuador: resumen 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo termina con 33.182 casos infectados de coronavirus y 2.736 fallecidos a causa de esta enfermedad. Por otra, se contabilizan 3.433 recuperados de la COVID-19.

Ecuador es el cuarto país con más casos de coronavirus en Sudamérica. Brasil, Perú y Chile lo superan respectivamente. Por esa razón, el Gobierno de Lenín Moreno continúa implementando nuevas medidas para luchar contra esta pandemia.

El Ministerio de Gobierno informó hoy que en el cantón Santiago de Méndez, donde hay semáforo amarillo, la Comisaría de la Policía de Ecuador ejecutó operativos de control para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas ante la emergencia sanitaria.

Últimas noticias del coronavirus en Ecuador

Reporte actualizado.

Coronavirus en Ecuador hoy domingo 17 de mayo

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

Cierre del día

9:15 p. m. Policía de Ecuador: "Personal del eje preventivo y GOM, realizan controles en unidades educativas, gasolineras, farmacias y entidades bancarias con el fin de evitar hechos delictivos"

#Orellana



👮🏻‍♂️🚨 Personal del eje preventivo y #GOM, realizan controles en unidades educativas, gasolineras, farmacias y entidades bancarias con el fin de evitar hechos delictivos.#TrabajamosPorTuSeguridad pic.twitter.com/1Vjw1IjDpm — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) May 18, 2020

8:30 p.m. El Ministerio de Gobierno: "En el cantón Santiago de Méndez, que se encuentra con semáforo amarillo, la Comisaría de la Policía de Ecuador ejecutó operativos de control para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas ante la emergencia sanitaria, en locales de atención al público".

8:00 p.m. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el Protocolo de Prevención de Bioseguridad para la industria minera.

7:00 p.m. Cambios de domicilios electorales para las elección de 2021 será vía web.

6:00 p.m. Luto en la música. Falleció la cantante ecuatoriano Mercedes Mendoza Suasti, quien junto a su hermana Laura protagonizó el Dúo Mendoza Suasti.

5:00 p. m. Turismo Ecuador: Entre las medidas de seguridad para evitar contagios está mantener distancia de dos metros entre personas.

#NosCuidamosTodos | Entre las medidas de seguridad para evitar contagios está mantener distancia de dos metros entre personas.



¿Pero sabes cuánto es dos metros? En este video te enseñamos a calcular esta medida.



¡Hazlo por ti y tu familia!#JuntosEcuador pic.twitter.com/ikNugFwFEL — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) May 17, 2020

4:42 p. m. Comunicación Ecuador: Respetar la distancia de dos metros, en supermercados, tiendas, entidades financieras evitará que te contagies.

#NosCuidamosTodos | Respetar la distancia de dos metros, en supermercados, tiendas, entidades financieras evitará que te contagies.



Complementa tu seguridad lavándote las manos y usando mascarilla. ¡Hazlo por ti y tu familia! #JuntosEcuador pic.twitter.com/AvESAekmIM — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) May 17, 2020

3:51 p. m. Ministerio de Trabajo de Ecuador: Entre las medidas de seguridad para evitar contagios está mantener distancia de dos metros entre personas. ¿Pero sabes cuánto es dos metros? En este video te enseñamos a calcular esta medida.

#NosCuidamosTodos | Entre las medidas de seguridad para evitar contagios está mantener distancia de dos metros entre personas.



¿Pero sabes cuánto es dos metros? En este video te enseñamos a calcular esta medida.



¡Hazlo por ti y tu familia!#JuntosEcuador pic.twitter.com/wOmV4aAGul — Ministerio del Trabajo Ecuador (@MinTrabajoEc) May 17, 2020

3:09 p. m. Ministerio del Ambiente Ecuador: Recuerda que del 18 al 22 de mayo nos unimos para celebrar a la biodiversidad, porque “Nuestras respuestas están en la naturaleza”.

Recuerda que del 18 al 22 de mayo nos unimos para celebrar a la biodiversidad, porque “Nuestras respuestas están en la naturaleza”.

Inscríbete aquí: https://t.co/TLn2v32Muc#DíaBiodiversidadEc pic.twitter.com/rcUky2OBFm — Ministerio del Ambiente de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2020

2:54 p. m. Ministerio de Salud confirma que los casos se elevaron a 33.182 y hay 2.736 personas fallecidas

🕙 COMUNICADO || # Covid19

El Ministerio de Salud Pública informa: 95047 muestras,

*3433 pacientes recuperados,

*8740 casos con alta epidemiológica,

*38643 casos descartados,

*33182 confirmados y

*2736 personas fallecidas.

Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/Vvp6B18fkY — Salud_Ec (@Salud_Ec) May 17, 2020

2:00 p. m. Presidente Lenin Moreno: Ecuador ha perdido a una gran artista y gestora cultural: Yela Loffredo. Mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Yela vivirá siempre en el corazón del arte guayaquileño y en la historia del país.

Ecuador ha perdido a una gran artista y gestora cultural: Yela Loffredo. Mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Yela vivirá siempre en el corazón del arte guayaquileño y en la historia del país. — Lenín Moreno (@Lenin) May 17, 2020

1:51 p. m. Ministerio del Ambiente: Aprovecha el tiempo con tu familia y dale un segundo uso a objetos que ibas a desechar. Presta atención a este tutorial

#ReduceLaBasura | Aprovecha el tiempo con tu familia y dale un segundo uso a objetos que ibas a desechar. Presta atención a este tutorial. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/NlImj2eBms — Ministerio del Ambiente de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2020

12:45 p. m. Cinco personas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono

12:13 p. m. En la emergencia sanitaria, por el covid-19 en Ecuador, se reportaron 87 adolescentes desaparecidos.

10:49 a. m. Hallan muerto a Embajador de China en Israel. El deceso se produce días después de la visita del secretario de EE.UU., Mike Pompeo, a ese país.

10:09 a. m. Estrellas de la UFC consideran injusta la derrota de Marlon ‘Chito’ Vera ante el chino Song Yadong. Los peleadores explotaron en redes.

9:25 a. m. ¡URGENTE! La escultora Yela Loffredo falleció en su casa del tradicional barrio Las Peñas de Guayaquil

8:41 a. m. Reportaron el último sábado, precipitaciones que causaron desbordamientos y derrumbes en Morona Santiago.

8:10 a. m. Limpieza y desinfección de todas las áreas cada 60 minutos constan en la propuesta para reabrir los gimnasios en Ecuador. Por otro lado, hay preocupación porque estos centros comparten 'semáforo' con bares y discotecas.

7:45 a. m. Problemas con personas en estado de embriaguez se registran en el toque de queda. Muchos llaman para que un patrullero los lleve a sus casas. El ECU 911 hace un pedido.

7:00 a. m. Gobierno anuncia la llegada a Ecuador de 430 000 pruebas rápidas para detectar en 15 minutos el coronavirus.

Presidente de Ecuador extiende el estado de Emergencia

Lenin Moreno, presidente de Ecuador, anunció que mantendrá el estado de emergencia por 30 días más a nivel nacional,con la única intención de preservar la salud y bienestar de los ciudadanos.

El mandatario se pronunció en su habitual rueda de prensa e indicó que a pesar de que la cuarentena ya no es total, el estado de emergencia seguirá rigiendo en el país: "Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia”.

Mediante decreto No.1052 he extendido el Estado de Excepción por 30 días. Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. #JuntosEcuador pic.twitter.com/I5mUlFaJvH — Lenín Moreno (@Lenin) May 16, 2020

Se aprueba reformas laborales en medio de pandemia

En medio de la pandemia por el coronavirus la Asamblea de Ecuador aprobó varios cambios laborales pedidos por el Gobierno para “salvar” puestos de trabajos, ya que se han producido despidos masivos en los últimos meses.

Las medidas consisten en que trabajadores y empleadores lleguen a un común acuerdos para modificar las condiciones económicas y reducir las jornadas laborales con la finalidad de evitar mayor tasa de desempleo en el país.

El presidente Moreno solicitó a la Asamblea que "elimine de la Ley Humanitaria todo los relacionado con contribuciones”, asimismo, añadió: “Tenemos una misma prioridad: salvar empleos, emprendimientos y empresas”.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID-19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión EN VIVO vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.



¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Según la información brindada por la OMS a la población mundial, el virus se logra trasmitir por secreciones de fluidos, por ejemplo: un estornudo, una tos o un apretón de manos.

Es por ello que se pide el uso obligatorio de la mascarilla, ya que así se reducen las posibilidades de contagio.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El investigador especializado en temas del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten aprender más sobre la pandemia del coronavirus. Todo gracias a haber entrevistado a cientos de personas infectadas con el nuevo coronavirus de Wuhan, que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", señaló para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargarla, entra aquí

Al virus lo frenamos entre todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó un video en donde reunió a todos los partidos políticos y realizó una campaña con el lema "Al virus lo frenamos entre todos". Dicho motivo fue para concientizar a los ciudadanos y que se resguardaran en casa.

Beneficio Económico COVID-19

Los ministros de Economía y de Trabajo anunciaron el pasado 23 de marzo, que los trabajadores informales entre 18 y 65 años cobrarán a mediados de abril 10.000 pesos por única vez. Esta medida se podría repetir en mayo solo si las circunstancias lo ameritan.

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno porque no son seres vivos.

¿Cómo sacar permiso para circular en la cuarentena?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus el gobierno impuso un sistema de permisos para circular en las calles de Buenos Aires solo en casos excepcionales. Solicita tu permiso aquí.