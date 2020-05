Netflix: mujer disfrazó su perfil como "Configuraciones" para ver series gratis en cuenta de su expareja [FOTO]

La plataforma Netflix se ha convertido en una fiel compañera desde hace varios años, aunque su uso ha crecido de manera impresionante durante el aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Tener una cuenta para distraerse con el contenido streaming ha sido imprescindible.

En ese sentido, hay personas que deciden compartir la suscripción con algunos familiares, parejas o amigos, en ocasiones dividiéndose el pago mensual de la tarifa. No obstante, cuando el acuerdo no prospera, no queda más remedio que dejar de utilizar el acceso a Netflix.

Hay algunos casos en los que es difícil dejar la entrada a la plataforma streaming y se valen de algunos sutiles trucos. Bruh, un usuario en Twitter, se convirtió en una víctima de esta clase de engaños al percatarse que laexpareja de su hermano mantenía vigente su acceso a la cuenta y decidió exponerla en las redes sociales.

Las cuentas compartidas permiten crear perfiles dentro de Netflix, así las personas que ingresen pueden ver su contenido favorito de series y películas sin perjudicar a los demás. Todo indica que el hermano de Bruh aceptó que su expareja use la suscripción, pero el acuerdo terminó hace dos meses aproximadamente.

Era lógico que, por la confianza que se tenían, los invitados dejarían de usar la cuenta y no hubo necesidad de cambiar la contraseña. Sin embargo, este pequeño detalle dejó a Bruh expuesto y fue así que se percató que había un perfil denominado Settings (configuraciones) que poseía una foto adecuada al nombre.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh