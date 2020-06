Todas las series y películas que no van más en Netflix en junio 2020

Este mes viene recargado de nuevas apuestas y finales a producciones exitosas, como es el caso de Dark. Pero también hay series y películas que abandonarán Netflix para junio. Un claro ejemplo de ello es 'Mad Men'.

Conoce la lista completa de series y películas que le dirán adiós a la plataforma de entretenimiento estadounidense. Si no viste algunos de estos rodajes todavía tienes tiempo antes que dejen de circular. Mira el calendario para Latinoamérica.

'Mad Men' es una serie de televisión estadounidense- producida por Matthew Weiner y de género de drama- que abandonará Netflix para junio. Es una de las producciones más exitosas en los últimos tiempos desde su primer episodio emitido en julio de 2007.

Otra serie que también le dirá adiós es 'River', el cual solo cuenta con una temporada y narra la historia de un agente policial que es acosado por las víctimas de asesinatos cuyos secretos debe descubrir. Ya no estará disponible desde el 9 del presente mes.

'Full House', programa de TV del género de comedia y con ocho temporadas, también integra dicha lista negra. Por último, si te gustó 'Milagro en la celda 7' una buena opción es 'I am Sam', una película muy emotiva y que cuenta la historia de un padre que hará hasta lo imposible para quedarse con la custodia de su hija.

1 de junio

'Solitude'

'Tangled'

'Galactik Football'

'Guardians of the Galaxy' (serie)

'White House Down'

'Blue Thunder'

'Taking Lives'

'Easy A'

'Wrath of the Titans'

'Exposed'

'Jessabelle'

'The Lake House'

'Spawn'

'Romeo Must Die'

'I Am Sam'

'Martian Child'

'Bones'

'Outbreak'

'Dennis the Menace'

'Tucker: The Man an His Dream'

'Passengers'

'Kung Fu Hustle'

'Confessions of a Brazilian Call Girl'

'Imperium'

También le dicen adiós

'The Homecoming' (2/6)

'The Creative Brain' (2/6)

'Acapulco La vida va' (3/6)

'Wet Hot American Summer' (5/6)

'The Best of Me' (5/6)

'El hip hop de Organized Noize' (6/6)

'Disturbing the Peace' (6/6)

'Stuck in the Middle' (8/6)

'River' (10/6)

'Mad Men' (10/6)

'Encerrados' (18/6)

'Lo que la verdad esconde' (20/6)

'La guerra de Vietman' (20/6)

'More Tales of the City' (28/6)

'Further Tales of the City' (28/6)

'Dreamworks Kung Fu Panda Awesom Secrets' (30/6)

'Limitless' (30/6)