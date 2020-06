Peter Luccin: "El fallecimiento de George Floyd es culpa de Donald Trump y no tengo miedo en decirlo"

El asistente técnico en FC Dallas, Peter Luccin, ha sorprendido con unas duras declaraciones acerca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabiliza del sensible fallecimiento de George Floyd a manos de un policía.

Para el ex mediocampista de 41 años, el mandatario norteamericano ha instaurado un sistema en donde solo fomenta el odio entre las personas y que ello habría sido la principal razón para el deceso de Floyd.

"Estoy cansado y triste de este sistema americano. Son la primera potencia nuclear, pero en cuanto a Derechos Humanos es de los peores países del mundo", declaró el ex futbolista del Celta, Atlético de Madrid, entre otros clubes.

"Están formando gente para el odio. Espero que en el futuro, antes de reclutar más policías así, hagan más pruebas. No comprendo cómo se puede tratar a los seres humanos así. No quiero generalizar, hay millones de personas con buenos valores y educación, pero hay grupos que crecen con el odio", agregó a Radio Marca.

"Lo de George Floyd es algo que pasa todos los días. No quiero encender la televisión porque siempre veo eso, unas veces se mueren y otras no, pero es algo que sucede. Está bien que el mundo vea lo que está pasando, Estados Unidos necesita ayuda para recuperar los Derechos Humanos, el momento es crítico", lamentó.

Finalmente, Luccin indicó que no tiene ningún miedo en decir que Donald Trump es el responsable de la situación caótica que hoy atraviesa Estados Unidos.

"Estoy muy emocionado porque estoy viendo algo que no puede ser. ¿Realmente quiero que mis hijos crezcan en un sistema que impone el odio a gente de un color diferente? La culpa de Trump es total y no tengo ningún miedo en decirlo. Están sobrepasados con todo lo que está pasando, el COVID-19 de ahora y el racismo, que no es un tema de ayer", concluyó.