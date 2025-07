Ana Paula Consorte revela si le gustaría tener una niña con Paolo Guerrero: "Creo que..."

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte viven un buen momento de su relación sentimental, junto a sus pequeños niños. Como se sabe, la brasileña es madre de los dos últimos hijos del delantero de Alianza Lima y, en su reciente historia de Instagram, reveló si tiene planes de agrandar la familia.

Mediante una dinámica en su red social, la influencer respondió si le gustaría tener otra niña, a lo que respondió que sí, pero en algunos años. "Creo que tres años, cuatro, cinco, seis... No, pero ahora no, estoy bien enfocada en mis tratamientos y los bebés están muy chiquitos, pero me encantaría tener una niña", señaló.

"Quien sabe, quizás más adelante, no sé. Por ahora, este año, no, no quiero", agregó Ana Paula Consorte. Como se sabe, la modelo tuvo sus dos últimos hijos con el jugador peruano, en un periodo corto de tiempo, por lo que ahora los pequeños se llevan pocos meses de diferencia.

¿Cuántos hijos tienen Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tienen dos hijos en común, ambos varones. Paolo André, nacido en abril de 2023 y José Paolo, nacido en enero de 2024.

Es importante destacar que la influencer brasileña también tiene una hija mayor, Manuela, fruto de una relación anterior con el exfutbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.