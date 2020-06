El gato portero que se ha hecho viral en redes sociales [VIDEO]

Es el animal por excelencia y claro reflejo de ello se puede apreciar en las atajadas que realiza este singular minino a su dueño, el reconocido youtuber Chris Dixon. No le hace falta guantes para detener todos sus disparos.

A través de su cuenta de Twitter, el estadounidense compartió los paradones del gatito y lo compara con el alemán Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich. El video es todo un éxito en España, México, Colombia y Perú.

Quién dice que los gatos no son buenos porteros. Este tierno minino, quien recibe el nombre de Meownuel Neuer, rompe con todo eso y demuestra sus habilidades en la portería ante los disparos de su dueño, Chris Dixon.

El youtuber estadounidense nunca imaginó que su gato se convertiría en el mejor portero de los últimos años; o al menos así lo hace saber a través de sus redes sociales. "Sabía que nombrarlo Meownuel Neuer fue un error", añadió.

El clip cuenta con más de 12 millones de reproducciones y más de 5 mil 'me gusta', siendo uno de los más vistos en el último mes. Y no es para menos, no todos los días ves a un gato atajando todo de disparos.

Tanto fue el alcance de dicha publicación que hasta el propio youtuber español 'DjMaRiiO', quien tiene más de 6 millones de suscriptores en su canal de Youtube, aseguró necesitar un portero así para competir en FUT Champions. ¡Todo un éxito!