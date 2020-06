Mapa del coronavirus en Perú: infectados y muertes de cada región - HOY 12 de junio

Mapa del coronavirus en el Perú EN VIVO | HOY viernes 12 de junio conoce las últimas noticias en relación al avance de la COVID-19 en cada una de las regiones y departamentos del país que dirige el presidente Martín Vizcarra.

Mapa del coronavirus en Perú HOY viernes 12 de junio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 10: 00 a.m. Empresa Pluspetrol Norte hizo entrega a medicinas y oxígeno para atender a los habitantes de las comunidades indígenas que dieran positivo a la COVID-19.

- 9: 30 a.m. Autoridades de Cañete cierran por 10 días el mercadillo municipal luego de que 49 comerciantes dieran positivo con COVID-19.

- 9: 00 a.m. Representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, llegaran el día sábado hasta la xona para negociar la liberación de los profesionales.

- 8: 30 a.m. En Huancavelica, los comuneros de las localidades de Paucará y Yauli retuvieron como rehenes a 8 ingenieros que iba a dar mantenimiento a las antenas 5G.

- 8: 00 a.m. Buenos días, HOY viernes 12 de junio de traemos toda la información detallada del avance del coronavirus en las 24 regiones del Perú.

Resumen jueves 11 de junio

Según el Ministerio de Salud, se registran 214 788 casos confirmados y 6109 muertes a causa de la COVID-19. En otros temas, vendedores ambulantes se enfrentaron con vecinos de La Victoria al recuperar sus espacios en la vía pública. De otro lado, el alcalde de Lima, Jorge Múñoz, mostró detalles de las medidas de seguridad que está implementando para el transporte públicos. Los corredores contarán con un bloque de acrílico para así evitar el contacto entre pasajeros.

- 12.00 p. m. Ministerio del Interior anuncia que 9900 policías fueron contagiados y 170 fallecieron debido a la COVID-19 en territorio peruano.

- 11.00 a. m. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, sobre ley de peajes: "No beneficia al Estado peruano y es inconstitucional"

- 10.30 a. m. En medio de la crisis económica, Universidad Mayor de San Marcos entrega más de 100 tablets a estudiantes que llevan clases virtuales.

- 10.00 a. m. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones confirmó multas contra Claro Perú y Telefónica del Perú por un total de 2 millones 660 mil soles.

- 9:30 a.m. El alcalde Lima, Jorge Múñoz, dio a conocer las medidas de seguridad que llevará a cabo en los transportes público. Múñoz aseguró que habrá un bloque de acrílico en los asientos con la finalidad que los pasajeros guarden distancias y así eviten contagios. "Buscamos proteger a los ciudadanos con estas divisiones que se ponen en todo el bus. Se logra mayor protección y se puede llevar a más pasajeros", dijo a las cámaras de América Noticias.

- 8:30 a.m. Según informó América Noticias, vecinos de La Victoria y vendedores ambulantes se confrontaron esta mañana. Los victorianos indican que los comerciantes no son del lugar y solo generan caos en el distrito. Este se debe a que más personas están saliendo y no están respetando con el estado de emergencia, pese a que todavía se registra un alto índice de infectados.

- 7:30 a.m. ¡Buenos días! Iniciamos la jornada informando que, hasta la fecha de esta publicación, se registran 208 823 casos y 5903 fallecidos a causa de la pandemia,

Coronavirus en el Perú: casos confirmados

Total de muestras: 1 255 756

Casos negativos: 1 046 933

Casos positivos: 208 823

Recuperados: 98 031

Hospitalizados: 9916

Fallecidos: 5903

Coronavirus en el Perú: casos por departamento

Lima continúa siendo la región con más personas contagiadas de coronavirus.

Lima 116 159

Callao 13 865

Piura 10 716

Lambayeque 9829

La Libertad 5841

Ucayali 5306

Áncash 5386

Arequipa 4460

Loreto 6225

Ica 4330

Junín 2158

San Martín 1896

Tumbes 1.581

Cusco 1.229

Huánuco 1.176

Cajamarca 935

Moquegua 676

Amazonas 771

Ayacucho 910

Pasco 574

Madre de Dios 744

Huancavelica 528

Tacna 493

Puno 468

Apurímac: 259

¿Qué canales transmiten noticias de coronavirus en el Perú?

TV Perú

Latina

América TV

Panamericana

ATV

Willax TV

Canal N

RPP

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.