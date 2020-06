Anonymous asegura que TikTok es una "aplicación espía" del gobierno de China

Mediante su cuenta de Twitter, el grupo de hackers Anonymous lanzó una nueva 'bomba' tras asegurar que la red social TikTok es una aplicación espía que envía datos al gobierno chino.

"Anonymous no tiene cuenta de TikTok. Esta es una aplicación creada como espía para el gobierno de China", se puede leer en una publicación de este famoso grupo de hackers.

Sin embargo, no fue la única acusación porque, de paso, aprovechó para resaltar que Facebook e Instagram hacen lo mismo para el gobierno de los Estados Unidos.

"Facebook e Instagram son otras aplicaciones que trabajan como spyware para el gobierno de Estados Unidos", decía parte de la publicación.

Esta información la estaría dando Anonymous debido a una suplantación en otras redes sociales, por lo que creyeron conveniente dejar todo claro para evitar inconvenientes al respecto.

"Malos actores usarán nuestra imagen y nombre para tratar de desacreditarnos a través de actiones no éticas", especificaron en Twitter.

Anonymous has no Tik Tok account; that is an App created as spyware by the Chinese government. Just how Facebook / Instagram work as spyware for the U.S. government. Bad actors will use our image and name to try and discredit us through unethical actions. https://t.co/TtGh9w2tpO