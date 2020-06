Gato intenta hacer salto "medialuna" y enternece a las redes [VIDEO]

A lo largo de esta cuarentena, hemos vistos diferentes virales que circulan en las redes sociales. Los más reproducidos guardan relación con las mascotas, quienes siempre nos sacan una sonrisa con cada ocurrencia.

En Facebook, se ha hecho viral el clip de un tierno gatito que intentó seguir los pasos de su dueña con un salto medialuna. El minino hizo su mayor esfuerzo, pero no lo consiguió. El video es un éxito en Estados Unidos, México y España.

Si bien no será igual que meterse a un taller o practicar gimnasia en el colegio, los más pequeños de la casa utilizan todos los objetos que están a su alcance para realizar diferentes piruetas.

Esta niña es claro de reflejo de ello al realizar un salto de medialuna y hacer que su gatito le siga los pasos. El tierno minino, de apenas dos meses, intentó imitarla pero falló el intento.

El gatito levantó sus patitas pero no tuvo un gran soporte en ellas, por lo que no pudo realizar exitosamente el salto medialuna. La niña y la madre no pudieron aguantar las risas y lo compartieron a través de sus redes sociales.

El video publicado originalmente en Twitter y compartido posteriormente en Facebook, cuenta con más de 670 mil reproducciones y es todo un éxito en Estados, España, México y Chile.