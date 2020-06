Trabajador de McDonald's baila como Shakira y Lady Gaga para atraer clientes [VIDEO]

Es cada vez menor el número de infectados de coronavirus en el Reino Unido y es por eso que las empresas están volviendo a operar en busca de generar ingresos tras la pandemia. Los establecimientos de 'fast food' (comida rápida) son claro ejemplo de ello.

En Gales, se pudieron notar largas en los primeros días de junio y ello hizo que el gerente de un local de McDonald's, Gavyn Brewster, ponga en marcha una nueva estrategia con la finalidad que los clientes no se aburran mientras esperan sus pedidos. ¿Qué hizo? Bailar.

Según apunta Wales Live , Gavyn, gerente de planta del McDonald's en Swansea y drag queen profesional, tuvo la genial idea de entretener a los clientes con extravagantes bailes de Shakira, Lady Gaga y Beyoncé.

" Abrimos a las 11 a.m. y tenemos una cola desde dos horas antes. Fue así que c omencé a hablar con los clientes en los autos y a prepararlos. También soy una drag queen profesional, así que estoy acostumbrado a entretener a las multitudes", agregó.

Asimismo, Brewster aseguró que es conocido como 'Diana D' en el mundo drag queen e indica que antes del coronavirus se dedicaba a animar bodas, cumpleaños y despedidas de solteras, así lo reveló al medio citado.

Lo que sí es cierto es que Gavyn es toda una celebridad en Gales y varios de los clientes, como el que grabó este singular video, solo acuden al establecimiento en Swansea para deleitarse con sus pasos.

Every McDonald’s needs this!! pic.twitter.com/E6pbqKnyrc