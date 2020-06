Encuentran ratas con coronavirus dentro de restaurantes

No es novedad que en los países asiáticos se coman todo tipo de animales que no se acostumbran mucho en nuestro continente. Es así que, en Vietnam es común comer roedores y no lo ven como algo extraño, pero eso no es lo curioso, sino que un estudio reveló que en restaurantes donde se consumen ratas habitualmente, habían varias de estas contagiadas con coronavirus.

Un estudio llevado a cabo entre el 2013 y el 2014 había señalado cómo afectaba el coronavirus (todos sus tipos) al comercio de especies salvajes especializadas en el consumo humano. No obstante, esta nueva investigación ha dejado sorprendido a los científicos.

Según los nuevos resultados publicados por medios norteamericanos, el nuevo estudio realizado por Estados Unidos arrojó lo siguiente: “En comparación con estudios previos, observamos altas proporciones de muestras positivas entre ratas de campo destinadas al consumo humano y murciélagos insectívoros en granjas de guano adyacentes a las viviendas humanas”.

Estos últimos datos fueron revelados hace una semana, exactamente el 17 de junio, y se da a conocer la diferencia entre las ratas de campo con las especializadas para el consumo humano. Resaltando que entre el 0 y el 2 % de estas últimas están infectadas de coronavirus.

Lo que resulta preocupante en todo este asunto es que la probabilidad ha ido subiendo y el estudio también señala que, varios roedores vendidos para el consumo humano en restaurantes se encuentran contagiados y un 55.6 % de las ratas podrían tener hasta 6 tipos distintos de coronavirus.

Esto puede terminar siendo más mortal aún para el consumidor que la propia COVID-19. “La mezcla de múltiples coronavirus y su amplificación a lo largo de la cadena de suministro de vida silvestre en restaurantes, sugiere un riesgo máximo para el consumidor final”, culmina el informe.