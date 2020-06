Juliana Oxenford: "¿Quién dijo que una embarazada no puede usar minifalda?” [FOTO]

Juliana Oxenford se encuentra a la espera de su segundo hijo; sin embargo, ello no es motivo para que se cohíba de usar algunas prendas. Así lo dejó en claro en su último post de Instagram.

Terminada la grabación de la última edición de su noticiero, la periodista aprovechó para tomarse una fotografía, la cual luego publicó en sus redes sociales causando gran revuelo entre sus seguidores.

Juliana decidió acompañar su post con el siguiente mensaje: “¿Quién dijo que una embarazada no puede usar minifalda? A mí me encanta”, en alusión a los prejuicios que rodean a las mujeres en estado de gestación.

La publicación rápidamente alcanzó miles de "likes" y comentarios en Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores.

Juliana Oxenford crítica a Andrés Wiesse

Tras la difusión de conversaciones privadas del actor con una menor de edad en un programa de televisión, la conductora opinó al respecto.

“Él no tenía cómo saber si ella tenía 16, 17 o 18 años, pero no debió nunca, ni a ella ni a cualquiera, mandarle videos privados. Simplemente no lo haces. Te van a pedir todo (en redes sociales), pero ahí está tu responsabilidad para saber cómo manejarte”, expresó Juliana Oxenford.